James Rodríguez “regañó” a Andrea Guerrero y Eduardo Luis: “No me importa lo que digan sobre mí, yo sé lo que soy”

El jugador de la selección Colombia espera estar en las eliminatorias. Imagen: @NoticiasRCN/Twitter

La reciente entrevista de James Rodríguez realizada por Andrea Guerrero y Eduardo Luis sigue generando repercusiones mediáticas. En la charla, el volante no solo se refirió a la complicada relación con algunos entrenadores como Rafa Benítez, Zinedine Zidane y Reinaldo Rueda, además de su polémico top 3 de los jugadores más importantes de Colombia; sino que también dio a conocer su pensamiento sobre las constantes críticas que sobre él recaen.

Uno de los interrogantes ahora que las ligas más importantes de Europa están llegando a su final en la temporada 2022-2023 es en dónde jugará el próximo año. En su diálogo con RCN y Win Sports, el volante aseguró que espera poder seguir unos años más en Europa. Fue allí donde aprovechó para dejarles un mensaje a los Haters que dudan de su profesionalismo:

“Quiero seguir en Europa, en donde pueda jugar cada tres días, porque me siento bien físicamente y puedo dar más. Porque tengo talento y calidad. Me encanta trabajar, soy un profesional, así muchos lo duden, pero no me importa lo que digan sobre mí, yo sé lo que soy”.

Otro de los momentos curiosos de la entrevista fue cuando James Rodríguez tomó el rol de entrevistador. Allí uno de sus interrogantes a los periodistas, a quien pidió no tomarán sus cuestionamientos personales, fue “¿En qué se basan para criticar a un jugador?”. El volante aseguró que le molesta que una crítica que debe ser deportiva se traslade al ámbito personal.

“se trata de interpretar y dar una opinión de lo que pasa en el campo. Ya cuando uno le carga subjetividad creo que el tema es distinto”, respondió Andrea Guerrero al futbolista

Justamente fue la periodista quien en sus redes sociales publicó una de las charlas que sostuvo con James tras la entrevista. Allí, Andrea Guerrero asegura que aprovechó el momento de sus preguntas para desquitarse de las constantes críticas que suele recibir. James tomó la pregunta como algo jocoso y dijo que eran cuestionamientos “tranquis” como los que le hacen a él.

Por su parte, Eduardo Luis si aseguró que llegó a sentir miedo por las preguntas que iba a realizarle James y que solo pedía que una de ellas no fuera ¿de qué equipo es hincha?: “Yo sí me puse nervioso, parce. Estaba azarado que me fuera a preguntar o me preguntara una de quién es hincha, me embalaba. En serio”.

James Rodríguez se encuentra sin equipo y espera ser fichado por algún club europeo

El polémico top-3 de futbolistas colombianos, según James Rodríguez

El fútbol colombiano ha contado con grandes talentos en diferentes generaciones. Esta historia ocasiona que el debate de quienes han sido los jugadores más importantes en la historia suene injusto al dejar por fuera nombres de futbolistas que supieron portar con altura la camiseta de la selección Colombia. James Rodríguez respondió este interrogante en su reciente entrevista con Andrea Guerrero y Eduardo Luis para Win Sports.

El volante respondió certeramente con los nombres de Radamel Falcao García, David Ospina y se incluyó él, sin importar el orden:

“David Ospina es el que más tiene partidos en Colombia, él tiene que estar porque nos ha salvado muchas veces. Me entiendo muy bien con Falcao. Lo que ha hecho y nos ha dado. Tiene los números y fue el mejor 9 del mundo. En Colombia hemos tenido la suerte de tenerlo top y yo; los números que hice, por lo que he hecho. Somos los tres ahí”.

Sobre las críticas que podría recibir por no incluir a los históricos como Carlos Pibe Valderrama, Faustino Asprilla o Freddy Rincón, James fue muy claro en que los respeta y no tiene nada en su contra: “Yo los respeto mucho, fueron jugadores muy buenos y no tengo nada contra ellos, pero el top mío es ese, los jugadores de antes se pondrán entre ellos”.