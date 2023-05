Fernando Gago le cobró a Edwin Cardona el guiño que le hizo a Atlético Nacional

De acuerdo con la información del diario Olé, las palabras de Edwin Cardona no cayeron nada bien en Fernando Gago, que prefirió enviar al jugador colombiano a la tribuna ante el Halcón de Varela.

La ausencia de Edwin Cardona en el último partido ante Defensa y Justicia ha dado de que hablar, dado que la prensa gaucha especula con un posible castigo impuesto por Fernando Gago hacia el jugador colombiano debido a sus declaraciones en torno a su futuro.

Días atrás, el ex Boca Juniors habló, durante una entrevista con el programa ESPN F360 Colombia, sobre la posibilidad de jugar en Colombia. En medio de la trasmisión, Faustino Asprilla le preguntó a Edwin Cardona si le gustaría ponerse nuevamente la camiseta de Atlético Nacional, club en el que se dio a conocer en el profesionalismo.

“La idea y el sueño siempre está de volver a Nacional, Dios quiera que se dé la oportunidad. Me encantaría. No he tenido contacto con nadie, pero ahorita están en gran momento. Tengo amigos allí y ver lo que está ocurriendo es algo muy lindo”.

Y añadió: “Ojalá se dé la chance de volver, esperaremos a que termine el semestre y veremos las opciones que tengamos para tomar la mejor decisión. Nacional siempre va a ser una de las mejores decisiones de mi vida, siempre quise volver al club que me vio nacer y estoy agradecido con el club siempre”.

“Según pudo averiguar Olé, molesto por las declaraciones que formuló el volante creativo en la semana, el técnico lo castigó con esa determinación. El DT tomó como una señal más de falta de compromiso del jugador con el equipo, al enterarse de que expresó públicamente su deseo de irse a mitad de año, al club del que surgió futbolísticamente”.

Sin embargo, Cardona también tuvo palabras para su presente con Racing con el que tiene contrato hasta diciembre de 2024: “Para todo jugador es difícil no sumar los minutos que uno desea, pero siempre respetando las ideas y decisiones del entrenador. Es duro para uno, que viene jugando y haciendo las cosas bien donde uno va, pero así es el fútbol. Seguiré dando el máximo esperando la chance para agarrarla y no soltarla más”.

En su visita a Defensa y Justicia, Racing igualó a un tanto por la jornada 18 de la Liga Profesional Argentina con goles de Gabriel Alanís y Aníbal Moreno para la Academia, que marcha en casilla 21 con 19 puntos y -7 en la diferencia de gol.

En la presente campaña con el conjunto argentino, Cardona ha disputado por todas las competiciones un total de siete partidos en los que no pudo reportarse en la red contraria como tampoco con una asistencia. El ex Atlético Nacional no ingresó en el último partido de Racing, en el que se impuso en condición de visitante 2-1 a Aucas de Ecuador por Conmebol Libertadores.

La próxima salida de los dirigidos por Fernando Gago será en el Cilindro ante Banfield, el sábado 3 de junio desde 7:30 p. m. hora colombiana, con transmisión de Star+. En la Conmebol Libertadores tendrá acción jueves 8 del mismo mes cuando visite a Flamengo en el Maracaná.

Cabe recordar que en la Copa Libertadores, Racing de Avellaneda es líder del Grupo A con 10 puntos y le bastará con un empate ante la escuadra de Jorge Sampaoli para clasificar a los octavos de final.