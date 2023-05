Dos hombres que habían sido secuestrados en Jamundí fueron encontrados sin vida

Imagen de referencia. Dos de tres hombres presuntamente secuestrados en Jamundí, Valle del Cauca, fueron hallados sin vida./ Colprensa

La Alcaldía de Jamundí (Valle del Cauca) informó este martes 30 de mayo que, en zona rural del municipio, fueron hallados los cuerpos sin vida de dos de los tres hombres que habían sido reportados como secuestrados el pasado domingo 28 de mayo.

A través de un comunicado, la alcaldía municipal informó que las autoridades en este momento indagan sobre el paradero del tercer hombre que habría sido secuestrado, de quien hasta ahora no se tiene información sobre su ubicación.

“Al hacer el levantamiento de los cuerpos se puede confirmar que corresponden a dos de las personas reportadas el domingo pasado. Acompañamos a la familia en esta situación”, expresó la administración distrital.

Aunque hasta el momento las identidades de los tres hombres no han sido dadas a conocer, la Alcaldía de Jamundí precisó que mantienen las labores de búsqueda del tercer ciudadano del que aún no se sabe si permanece o no con vida.

En la misma misiva compartida por la administración municipal, la alcaldía aprovechó para desmentir una supuesta “panfleteada” al edificio de la entidad donde, al parecer, se tenían imágenes alusivas al “grupo disidente”.

Liberan a joven de 17 años secuestrado por el ELN

Imagen del joven de 17 años en poder del ELN liberado en Arauca. /Defensoría del Pueblo

La noticia de los dos hombres hallados muertos, tras presuntamente haber sido secuestrados, se da a conocer a tan solo días de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) liberara a un joven de 17 años que se encontraba en su poder desde el pasado sábado 6 de mayo.

La misión humanitaria, liderada por la Defensoría del Pueblo y que contó con participación de la Iglesia católica, se dio el pasado 24 de mayo en el departamento de Arauca, donde el adolescente Brayan Camilo Carrillo Flores fue liberado.

“El joven fue retenido por el grupo armado ilegal mientras transitaba por la vereda Fundadores, en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca. Desde el 10 de mayo, cuando se tuvo conocimiento de la situación, la Defensoría del Pueblo activó sus canales humanitarios, dio a conocer la situación e instó a los captores a respetar la vida e integridad del adolescente”, informó la Defensoría a través de un comunicado.

Tras la liberación de Carrillo Flores, el órgano de control dio a conocer que a través de su regional Arauca han brindado acompañamiento a los familiares del menor, además de activar la ruta de atención para que se garanticen los derechos del joven.

“La entidad reitera su llamado a respetar los derechos de niñas, niños y adolescentes, ya que son sujetos de especial protección constitucional”, subrayó la Defensoría del Pueblo.

Foto de archivo. Guerrilleros del izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN) caminan por las montañas del departamento de Antioquia. REUTERS/Albeiro Lopera

A renglón seguido, la Defensoría del Pueblo recordó las recomendaciones que habían hechos previamente a través de la Alerta Temprana 011 de 2023 en la que indicaban que los menores de edad residentes en el municipio de Arauquita se encontraban en alto riesgo debido a las acciones armadas que los grupos ilegales ejecutaban en el marco del conflicto interno.

En línea con lo anterior, el organismo solicitó “a las organizaciones al margen de la ley dejar en libertad a todas las personas que tienen en su poder, como gestos de paz que está exigiendo el pueblo colombiano, para lo que mantiene disponible su capacidad institucional, con el propósito de facilitar el retorno de los secuestrados al seno de sus familias”.