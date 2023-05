Así celebraron Daniela Ospina y James Rodríguez el cumpleaños de su hija Salomé

La mayor parte del contenido de Daniela Ospina, influenciadora y empresaria, gira en torno a Salomé, su hija con el futbolista James Rodríguez. Foto: Instagram

Salomé Rodríguez Ospina acaba de llegar a sus diez años de edad y, como era de esperarse, sus famosos padres Daniela Ospina y James Rodríguez le festejaron por todo lo alto su nueva vuelta al sol.

Para empezar, fue Daniela Ospina quien compartió más detalles de la fiesta. De este modo dejó ver desde sus Historias de Instagram que la celebración se hizo en campo abierto con decoraciones en rosado y amarillo, había piscina e inflables. También abundó la comida como diferentes tipos de arepas y empanadas, entre otros alimentos. A su vez, la empresaria publicó un par de videos que registraron a los asistentes cantándole el cumpleaños a Salomé.

Así fue como Daniela Ospina y James Rodríguez festejaron el cumpleaños de su hija Salomé

Sobre las diez primaveras de su primogénita, Ospina escribió: “Aprendiendo a disfrutar mucho de cada momento maravilloso que nos regala la vida. Ayer fue un día maravilloso al lado de mi hija, gracias a todos los que le dejaron un mensaje por su cumple. Hoy les comparto un poquito”.

James Rodríguez también estuvo presente en el festejo y en su respectiva cuenta de Instagram compartió una imagen junto a su hija, además escribió: “Feliz cumple hija, diez años de mi mayor alegría. Que seas muy feliz. Te amo”.

Aunque ya mucho ha llovido desde la separación de Ospina y Rodríguez, lo cierto es que la expareja parece llevarse muy bien tras su divorcio. Para el cumpleaños anterior de la única hija que tienen en común también la pasaron juntos. Por otro lado, no sobra mencionar que en la actualidad la empresaria está embarazada de su actual pareja, el actor venezolano Gabriel Coronel.

La pareja está más que feliz con la espera de su bebé, noticia que compartieron con el mundo a principios de mayo. Vale recordar que la empresaria y el también cantante están comprometidos desde finales de 2022, por de momento no han ampliado la información sobre la fecha específica de su boda.

Daniela Ospina recuerda el momento cuando se enteró que estaba embarazada

Desde que reveló que estaba embarazada, Daniela Ospina se ha mostrado muy abierta al momento de hablar sobre el tema. En este sentido, a mediados de mayo expresó en sus redes sociales: “Salo fue mi cómplice para darme cuenta que estaba en embarazo. Estábamos aquí en la casa y le dije a Salo que tenía un pequeño retraso, que debía ir a comprar una prueba para poder verificar si realmente estaba en embarazo o no, porque el retraso era muy poco y estábamos en la búsqueda de este bebé que viene en camino. Nos fuimos ella y yo para la farmacia, compramos nuestra prueba... nos vinimos corriendo para la casa y lo hice al escondido porque no quería que Salo se diera cuenta para no dañar la sorpresa y efectivamente estaba en embarazo”.

En el video que la empresaria compartió anunciando la noticia a sus seguidores quedó evidenciado el momento en que se la comunicó tanto a su primogénita como a Gabriel Coronel. Ambos reaccionaron muy emocionados. No hay que olvidar que por parte de James Rodríguez, Salomé ya tiene un medio hermano, llamado Samuel.

A continuación el video compartido por Daniela Ospina en sus redes sociales:

Daniela Ospian reveló detalles de su segundo embarazo

Así las cosas, por parte de su madre, Salomé tendrá otro medio hermano. Durante los recientes días la empresaria dio a conocer que está a la espera de un niño que llevará por nombre Lorenzo Coronel Ospina: “te estamos esperando con tanto amor”, escribió la antioqueña al momento de dar a conocer el género de su segundo hijo. Por parte del actor venezolano, esta es la primera vez que vivirá la experiencia de ser padre.