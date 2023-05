Yeferson Cossio advirtió que están pidiendo dinero a cambio de conocerlo

Yeferson Cossio sorprendió a sus fans con una publicación en su cuenta alterna, @yefito

Varias han sido las figuras del entretenimiento nacional que han salido a advertir a sus seguidores sobre personas malintencionadas que usan ilegalmente sus nombres con el objetivo de estafar. Yeferson Cossio habló sobre este tema en sus redes sociales, puesto que algunas personas están pidiéndole dinero a otras a cambio de supuestamente conocerlo.

De este modo, el creador de contenido empezó por decir desde sus Historias de Instagram después de recibir una llamada de su hermana, Cintia Cossio:

“Cintia estaba cenando con alguien y este alguien resulta que unas amigas de ella, una persona que tenía una foto conmigo les dijo dizque: —Hey, si quieren conocer a Cossio paguen 5 millones—... entre ellas hicieron una vaca... para recolectar los 5 millones y conocerme... el man obviamente la estafó, eso es una estafa. Yo nunca haría eso, yo tengo fotos con miles de personas. A mí me piden una foto por ahí y yo la doy. No me responsabilizo si ustedes se van a poner a creerle a cada persona que tenga una foto conmigo que: —Ay Yef cobra esto para que lo conozcas— porque yo nunca he hecho eso y nunca lo haría”.

Posteriormente, el antioqueño comentó que un excolega suyo con quien trabajaba también estaba haciendo lo mismo, en su caso, le cobraba a la gente dos millones de pesos para supuestamente poder conocerlo. A su vez, el influenciador destacó que ya es muy distinto si lo contactan para una pauta publicitaria, pero que nunca cobraría solo porque lo conocieran. Fue así como también redactó sobre las imágenes:

“Nunca cobraría por conocer a alguien, diferente si es un tema laboral, publicidad o presencia en algún evento, tienda, fiesta etc. Si ustedes se dejan estafar de cualquier persona que tenga una foto mía es cosa de ustedes. Hago énfasis: nunca he cobrado y nunca cobraría por conocerme con alguien”.

A continuación el video compartido por el influenciador colombiano en sus Historias de Instagram:

Yeferson Cossio advirtió a sus seguidores sobre personas que están pidiendo dinero a cambio de conocerlo

En otras noticias sobre el antioqueño, vale recordar que es uno de los creadores de contenido más populares en el país y los diez millones de seguidores en su cuenta de Instagram son una prueba de su enorme éxito. El paisa se ha hecho conocido principalmente por sus bromas y retos, sin embargo, aparentemente su comunidad le ha pedido más contenido educativo.Y recientemente quiso darles el gusto. Fue así como compartió un video bajo el título de “Esterilizamos 300 perros en Armenia”, pero el video no tuvo mucha acogida, por lo tanto, no consiguió monetizar mucho con su publicación. Caso contrario con sus bromas.

Así las cosas, Yeferson Cossio se mostró desde sus Historias de Instagram y opinó en primer lugar: “Esta Historia yo no la hago con ánimo de quejarme ni mucho menos porque a mí me va bien, yo sigo la corriente. Pero por esto es que los influencers somos tan ‘idiotas’, por eso es que somos como somos, según ustedes, por eso hacemos contenido que no educa. Vean: en este video que me gané apenas 50 dólares, la inversión fue de más de 30 millones de pesos. Fuimos, esterilizamos 300 perros, afortunadamente no lo hice por dinero porque yo sé que eso no deja un peso, pero esta vez no solo quise mostrarlo sino que quise educar ya que piden tanto contenido educativo”.

Posteriormente, comentó que en el video les dio “datos” y también “hechos valiosos”, pero pocas personas lo vieron, “por ende, no monetiza, por ende, los influencers no lo van a hacer porque nosotros no vivimos de caer bien, nosotros vivimos de entretener gente”. Ahora bien, esta situación no pasa con sus videos de bromas. “Hago otro video de una broma lo más de estúpida ... más de 5 mil dólares”. Aquí lo compartido al respecto en sus redes sociales: