Fiscal arremete contra Gustavo Petro: “Es un irresponsable, que no ha asumido el rol de presidente de la República con dignidad”

El fiscal Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro Foto: De archivo / Reuters

Controversia han causado las declaraciones del presidente Gustavo Petro en la mañana del lunes 29 de mayo, en las que señaló que los recientes fallos judiciales que han afectado a fichas del Pacto Histórico representan un “golpe blando” en contra de las personas que hacen parte de su administración.

Te puede interesar: El Pacto Histórico se quedó sin la presidencia del Senado y Petro volvió a hablar de un “golpe blando”

El mandatario indicó que las decisiones judiciales que se están tomando tienen que ver supuestas intenciones políticas, teniendo en cuenta que el Consejo de Estado ya le quitó la presidencia del Congreso a su partido, con la salida de Roy Barreras aludiendo doble militancia, y el siguiente paso sería anular los votos de la coalición.

Frente a esto, uno de los altos mandos que salió a confrontar lo dicho por el presidente fue el fiscal General, Francisco Barbosa, que cuestionó las afirmaciones de Petro lanzándole fuertes señalamientos en medio de una entrevista con Blu Radio.

Te puede interesar: Gustavo Petro desmintió sus propios señalamientos de “golpe blando”

Barbosa, uno de los más fuertes opositores al Gobierno desde que Petro asumió en agosto de 2022, tildó al mandatario de irresponsable y señaló que sus palabras no son dignas de un presidente de la República, cargo del que indicó no estaría ocupando de buena manera.

“Creo que Gustavo Petro es un irresponsable. Es un tipo que no ha asumido el rol de presidente de la República con dignidad y no lo ha asumido con dignidad porque es que uno no ataca a la Rama Judicial del poder público”, indicó.

Te puede interesar: Consejo de Estado debate recurso de súplica de Gobierno por las tarifas de servicios públicos

De igual forma, el fiscal afirmó estar de acuerdo con las acciones que se promulguen desde la interna del Consejo de Estado, ente del que hizo énfasis en que emite sus decisiones con base en las normas jurídicas que se promulgan en el país.

“Respaldo completo al Consejo de Estado, que no actúa políticamente, actúa conforme a las normas jurídicas, como lo hace la Corte Suprema de Justicia, como lo hace la Corte Constitucional”, aseveró Barbosa.

Así mismo, el fiscal expresó que las acusaciones que lanzó el presidente son una completa irresponsabilidad y que las mismas pueden ser tomadas como un ataque en contra de las instituciones que establecen el orden judicial en el país.

“Me parece verdaderamente un completo abuso y una irresponsabilidad del presidente de la República venir a hablar de que ahora la Rama Judicial del poder público, en casa del Consejo de Estado, está planteando un golpe blando contra las instituciones”

Barbosa invitó a Petro a leer las disposiciones de la Constitución Política, de tal manera que conozca el rol de instituciones tales como el Consejo de Estado, Corte Constitucional, así como las funciones del fiscal, contralor y procurador.

“Es un curso rápido de derecho constitucional para que él pueda entender muy bien de lo que está haciendo. Me parece gravísimo y no le genera ningún tipo de dignidad a su cargo el hecho de que ataque de forma alevosa, grosera al Consejo de Estado”, aseguró.

Por su parte, desde el Consejo de Estado también le respondieron al presidente lanzándole un llamado a que no socave la independencia judicial, aludiendo que el ente se basa en la defensa de la juricidad y que las decisiones que allí se promulgan se encuentran sujetas a los recursos de ley, tal como corresponde en un Estado de Derecho.

‘El Consejo de Estado debe señalar que no considera que las expresiones del primer mandatario guarden relación con sus decisiones, pues la Corporación no ha emitido órdenes administrativas con los efectos que él señala. También, se permite recordar, que las decisiones proferidas por esta Corporación, no tienen otro objeto que el acatamiento riguroso a la misión que el constituyente le impuso”, dice una parte del comunicado que publicaron en la mañana del lunes 29 de mayo de 2023.