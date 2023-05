Alina Lozano pidió respeto por su relación amorosa: “Estoy aburrida, harta”

Muy a su estilo, y en un video que terminó por hacer pensar que la relación no va en serio, Alina mostró su descontentó por los comentarios sobre el colágeno y las energía que, según varios usuarios de redes sociales, Jim le brinda a Alina. Crédito: lozanoalina / Instagram

Alina Lozano es una actriz que ha participado en varias producciones de cine y televisión en Colombia, por lo que es una mujer reconocida a nivel nacional por su talento. Es por eso, que ha llamado la atención la relación que comparte con el también actor Jim Velásquez, que es mucho menor que ella, pero que decidió proponerle matrimonio.

La solicitud sorprendió a todas las personas que se encontraban en el set del programa ‘Bravíssimo’ de City Tv, quienes fueron testigos de la confirmación del amor que asegura sentir la pareja.

Aunque los temas de amor y las relaciones son problema de cada persona, la pareja ha recibido comentarios y críticas por la diferencia de edad que tienen, pues Lozano atraviesa los 54 años, mientras que Velásquez apenas tiene 23.

Pues, al parecer, esos comentarios disgustaron a la actriz que ha participado en producciones como Pedro el Escamoso o Bolívar, por lo que compartió un video en su cuenta de Instagram en la que solicitó a las personas respetar su relación con el joven.

Muy a su estilo, y en un metraje que terminó por hacer pensar que la relación no va en serio, Alina mostró su descontentó por los comentarios sobre el colágeno y la energía que, según varios usuarios de redes sociales, Jim le brinda a Alina.

“Amigos, realmente estoy aburrida, harta, de que digan que ando con un hombre que es bastante más joven que yo solamente por extraerle su energía, extraerle su colágeno para yo, pues impregnarme de colágeno por todos lados y no, yo no necesito eso, yo soy una mujer que produce su propio colágeno y su propia alegría en la vida, entonces ya paren por favor de decir ese tipo de cosas”.

Aunque en un principio la actriz se ve seria y muy decidida a pedir que su relación sea respetada, en un momento del video aparece Jim con un bastón y actuando como si estuviera visiblemente afectado en la parte física, lo que, claramente, es una actuación que deja ver la gracia con la que se toma la pareja los comentarios que reciben.

“Mire, acá está Jilmer que está súper bien, tenemos una relación súper linda, ¿amor yo te he sacado algo?, nada te he sacado, porque no se trata de eso tener una relación, al contrario, se trata de retroalimentarse, se trata de llenarse juntos, yo estoy muy llena de Jilmer, ¿está lleno de mí, amor?. Entonces, por favor amigos, paren de decir este tipo de cosas porque no es cierto, porque es calumnia, porque es falso”.

El video dejó más dudas que certezas, pues aún son muchos los usuarios de redes sociales que no creen que la pareja lleve una relación, y así lo han dejado ver en algunos comentarios en las diferentes publicaciones que los ahora comprometidos comparten en sus cuentas.

“Por favor qué alguien me diga, ellos son madre e hijo???”; “En serio son parej,a ella parece la abuela, no creo eso debe ser pura actuacion”; “Estoy un poco confundida, si alguien me confirma bien el chisme jejee la relación no es real verdad? Porque hace unos meses ví que era algo para hacer que la gente creyera. 🙈”; “Como actores muy bien. Como pareja, nada que ver, ella párese la mamá”.

En otro video, Jim Velásquez contó detalles sobre la propuesta que le hizo a Alina y confesó que llevaba planeando la sorpresa por más de seis meses, pues sabía que debía arrodillarse en un lugar donde la actriz no tuviera otra opción sino aceptar.

Aunque no todo es malo, pues algunos usuarios de plataformas han asegurado que se divierten mucho con las ocurrencias de la pareja, por lo que disfrutan de verlos. Solo el tiempo dirá si se trata de una verdadera relación.