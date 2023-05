La verdadera razón por la que Reinaldo Rueda dejó por fuera a James Rodríguez de la Copa América

El vallecaucano habló del 10 de la selección Colombia. Imagen: Colprensa

Mucho se habló en su momento sobre la relación de James Rodríguez con Reinaldo Rueda, mientras este estuvo al frente de la selección Colombia. Tras la salida de Carlos Queiroz del banquillo cafetero, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se decantó por el vallecaucano, que venía de dirigir al combinado chileno.

El debut de Reinaldo Rueda en la Tricolor fue ante Perú con victoria 3-0 en Lima, posteriormente igualó a dos tantos ante Argentina en el Metropolitano de Barranquilla. En ambos encuentros por eliminatorias a Qatar 2022, no contó con James Rodríguez que se quedó por fuera por problemas físicos.

La situación se repitió para la Copa América que se disputó en Brasil en 2021, lo que causó el malestar en el exjugador del ex Real Madrid, que afirmó en varias oportunidades que estaba óptima condición para jugar con la selección Colombia, mientras que el cuerpo técnico contradijo al cucuteño.

Después de algunos encuentros en los que no fue tenido en cuenta, James Rodríguez volvió a vestir la camiseta de la selección Colombia en noviembre de 2021, cuando fue citado nuevamente por Reinaldo Rueda para los partidos de eliminatorias ante Brasil y Paraguay respectivamente.

En diálogo con Noticias RCN, el ex Olympiacos de Grecia se refirió a su experiencia con Reinaldo Rueda: “Con ninguno tuve algún problema, absolutamente con nadie, después jugué con él cuatro partidos, es con el técnico que menos he jugado en la selección Colombia, me parecía una persona buena gente”.

Por su parte, el estratega de 66 años conversó con el medio Línea De 4Tv, en el que fue consultado sobre su relación con James Rodríguez a lo que el ex Atlético Nacional contestó:

“Lo que quise fue proteger a la selección y proteger a James, yo le dije: ‘Yo no quiero abusar de ti, yo no quiero a James para dos o tres partidos, sin que se lesione otra vez, quiero a James para 10 partidos para que juegue cinco años más con altísimo nivel’ (...) yo quise siempre que él hiciera una pausa, que él se recuperara mentamentel y físificamente, que hiciera un protocolo de rehabilitación completo porque él por su nobleza, por su pasión, por ese amor a la camiseta, siempre va a querer jugar así este a medio recuperarse y se hace daño él y le hace daño a la selección y al final perdemos todos”.

Uno de los lunares de la selección Colombia al mando de Reinaldo Rueda fue la falta de gol, ya que el seleccionado cafetero estuvo siete partidos sin marcar por eliminatoria a lo que el ex Atlético Nacional respondió para el mismo medio. “Fue un fenómeno rarísimo, en sus clubes se liberaban… En mis 43 años nunca viví algo así”.

Otras declaraciones de James Rodríguez

El futbolista de 31 años, confesó para Noticias RCN el trago amargo que pasó viendo el mundial de Qatar 2022:

“Yo tenía tusa viendo los partidos, veías equipos que no jugaban bien, veías equipos que decías ‘¿Cómo llegaron al mundial?’. Es más, a mí me tocó cuando jugó Perú con Australia el repechaje allá en Catar (…) con todo el respecto que se merecen, Perú es un gran equipo, pero nosotros somos mucho mejor”

Para el mismo medio, el goleador de Brasil 2014 se pronunció sobre la posibilidad de jugar en la Liga BetPlay Dimayor: “¿Por qué no? Uno no puede cerrarle las puertas a nadie. Desde niño siempre quise jugar en el fútbol colombiano, jugué en Envigado, pero muy poco, todo fue muy rápido y no lo pude disfrutar (…) dentro mis metas, dentro mis prioridades no está ahora venir a Colombia, pero en unos años se puede dar, no sé”.

