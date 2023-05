Una fuerza paranormal estaría guiando a los niños perdidos en la selva, según su abuelo

Los niños siguen desaparecidos en la selva. Fuerzas Militares

El país sigue paralizado por la desaparición de cuatro menores de edad en las selvas del Guaviare, pues tras más de 20 días no hay razón sobre el paradero de estos. En medio de miles de supuestos, uno de los familiares de los infantes hizo referencia al caso y con plena tranquilidad expuso que, un duende estaba guiando a los niños en la selva y por eso era difícil hallarlos.

Fidencio Valencia aseguró ser el abuelo de los menores y tío de Magdalena Mucutuy Valencia, la fallecida madre de los niños. Conforme a lo expuesto por el señor Valencia, tanto él como su comunidad son conscientes de la existencia de lo que él denomina “los misterios de la selva”, pues este tipo de situaciones no solo se han presentado en el Guaviare y Caquetá, sino incluso, se han extendido al Amazonas y Vaupés.

En diálogo con el Periódico del Meta, el abuelo de los niños mencionó:

“Yo soy el tío de Magdalena, son mis nietos los que están ahorita en la selva y todos saben que la selva tiene un misterio, este no es el primer caso que ha pasado, en Vaupés y Amazonas también se han perdido muchachos, son los misterios de la selva”.

Asimismo, reveló una escalofriante información dentro de sus creencias, asegurando que era un duende el que estaba llevando a los niños en su recorrido, explicando que estaban mareados y era necesaria la intervención de las autoridades ancestrales que se encuentran en la zona, pues serían estas las encargadas de persuadir para que el extraño ser los liberara, ya que en este momento ellos no escuchaban a nadie.

“Cuando un niño se pierde, ellos son los que lo cargan, lo marean y por eso es que yo les hablo a las autoridades tradicionales de los territorios, para que espiritualmente ayuden y que el duende nos entregue de una vez a los niños o los deje en el lugar para que nos podamos encontrar con ellos. Uno con gritar o con llamar no gana nada, ellos no escuchan, por eso toca con la parte tradicional”.

Si bien, la existencia de los duendes no tiene data científica, para Fidencio Valencia, este les está pidiendo que suelten algunas cosas en el camino porque no las necesitan, caso tal de lo que por el momento han encontrado las autoridades; tijeras, teteros, pañales y otros elementos. Incluso, señaló que el duende se había aparecido personificando a uno de sus padres y por eso no se les había hecho extraño la presencia del dicho ser enigmático.

Supuestamente, luego que se encuentren a los niños será necesario intervenirlos y realizarles varios estudios ancestrales, pues la medicina no podría “sacarles” lo que lograron acumular en los últimos días.

“Es que él les sale con la apariencia del ser querido, puede ser del papá o de la mamá, desde ahí los niños pierden su voz y por eso los niños están botando las tijeritas, todo eso, porque él les dice las boten porque eso ya no le sirve. Los niños en este momento tienen el calor de él, ya para pasarlos a esta vida se van a desmayar, toca traerlos y hacerles estudio tanto en la parte tradicional como la parte occidental, porque el médico no le puede sacar todas esas cosas y tiene que ser con la parte tradicional”, le reseñó al Periódico del Meta.

Lesly, Soleiny, Tien Noriel y Cristin continúan desaparecidos en la selva y están próximos a cumplir un mes internados en la misma; mientras tanto, se ha dispuesto un grupo amplio de las Fuerzas Militares para dar con el paradero los mismos.