“Le voy a meter 100 puñaladas”, la insólita amenaza de un hombre a su expareja denunciada por María José Pizarro

La mujer denunció que no es la primera vez que el sujeto llega a su vivienda a hostigarla y agredirla verbal y físicamente. (Captura de video)

Un nuevo y grave caso de violencia contra la mujer fue denunciado por la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro. A través de sus redes, la congresista compartió un video en el que se evidencia la agresión física e insólita amenaza contra una ciudadana en Bucaramanga.

En la publicación, Pizarro no solo compartió la denuncia de la víctima, identificada como María Isabel Mayorga, sino que hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para darle trámite a este caso que de no atenderse podría terminar en una tragedia.

“URGENTE. Pido por favor a las autoridades y a la @FiscaliaCol total atención al caso María Isabel Mayorga en Santander, que está siendo altamente violentada por su expareja, quien la ha amenazado de muerte en varias ocasiones. Protejamos su vida y la de sus hijos, ella y su familia han puesto las denuncias”, escribió la congresista en su cuenta de Twitter.

Tras compartir las pruebas de la insólita amenaza de un hombre a su expareja en Bucaramanga, la senadora María José Pizarro indicó que desde el Ministerio de Defensa le indicaron que ya se está haciendo seguimiento al caso.

Sin embargo, hasta el momento no se habría recibido una razón por parte de la Fiscalía General de la Nación, donde la víctima habría solicitado ayuda en numerosas ocasiones.

Agresiones sexuales, físicas y amenazas de muerte

En el video que compartió la senadora Pizarro es posible observar un par de los numerosos episodios de agresión que ha tenido que soportar María Isabel Mayorga desde hace años.

Los hechos ocurrieron en el barrio Juan XXIII de Bucaramanga, a donde llegó la expareja sentimental de la mujer con su rostro cubierto para no ser identificado.

De acuerdo con lo que es posible observar en los clips, el hombre se acercó con un garrote mientras agredía verbalmente a Mayorga y sus familiares, entre ellos su hijo. El sujeto no solo le pegó en varias oportunidades, sino que con un palo y un ladrillo dañó el tejado de la vivienda donde reside la víctima.

“¿Se quiere morir?. Esa perra me desafió y a un hombre no se le desafía. No le he dado cuchillo porque no me ha dado la puta gana”, son algunas de las amenazas que lanzó el sujeto, identificado como Omar, mientras destroza el techo de la vivienda de su expareja.

En otro clip, que fue grabado cuando al parecer la mujer se acercó a las autoridades para denunciar, el sujeto nuevamente la amenazó de muerte “Le voy a meter 100 puñaladas, todas en el corazón”.

La grave amenaza de un hombre a su expareja denunciada por María José Pizarro

Aunque algunas de esas agresiones se dieron ante la mirada de un par de policías, en los videos se observa que el hombre no es detenido y por el contrario se va libremente del lugar.

Según la denuncia de la víctima, su expareja y agresor constantemente le dice que, aunque lo denuncie las autoridades no toman medidas en su contra porque es amigo de una fiscal. Así queda evidenciado también en uno de los clips en el que se escucha al sujeto hacer esas afirmaciones.

Así mismo, María Isabel Mayorga dio a conocer que su expareja ya estuvo privada de la libertad en una ocasión, precisamente por agredirla física y sexualmente. Omar habría durado menos de dos años en prisión.

“Ya diez años desde que me separé de él es el pan de todos los días. Una vez por una denuncia de que el me maltrato, me ultrajó sexualmente. Estuvo aproximadamente un año y ocho meses en la cárcel”, dijo la víctima.

En redes sociales, los internautas han rechazado tajantemente que este tipo de situaciones sigan siendo desatendidas por parte de las autoridades correspondientes. En las plataformas muchos recordaron el caso de Érika Aponte, víctima de feminicidio en Bogotá que había denunciado a su expareja, pero a quien las autoridades al parecer no le prestaron la atención y apoyo debido.