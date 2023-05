Jhonny Rivera contó el susto que se llevó antes de ser cantante: “Les juro que lo vi ahí parado de tras de mí”

"Qué creen que pudo pasar ? No tengo porque inventar nada , les juro que lo vi ahí parado de tras de mi", dijo el artista en su red social. Instagram: @jhonnyrivera

Jhonny Rivera es uno de los cantantes de música popular más importantes del país, pues con éxitos como ‘Soy soltero’, ‘El mujeriego’ y ‘Alguien me gusta’ junto con su hijo Andy Rivera, le han hecho una fama importante entre la farándula colombiana.

El cantante suele compartir con sus seguidores en redes sociales anécdotas de su vida, desde su pasión por los animales, historias sobre su juventud o las extrañas peticiones que le han hecho algunas de sus fanáticas. Sin embargo, dejó a más de un internauta sorprendido con el relato de una experiencia paranormal que tuvo antes de su salto a la fama.

El pereirano, antes de ser cantante, tuvo que trabajar en Bogotá para ahorrar dinero y así comenzar con una carrera profesional, que en ese entonces era la Ingeniería civil. Precisamente, Rivera en su cuenta de Instagram recordó los años en los que trabaja como carpintero y la curiosa experiencia que le causó miedo, pues contó que tuvo como clientes a una pareja que le pidieron la fabricación e instalación de un closet. “Cuando me fueron a pagar faltaban $10 mil pesos, entonces me les traje un cajón y les dije, cuando me lleven los $10 mil pesos yo les llevo el cajón”, dijo Jonny.

Sin embargo, con el paso de los días el cajón se llenó de polvo y cuando el cliente pasaba, él no estaba en el local. “Cada que iba perdía la ida, se enojaba y me hacía unos escándalos. Entonces un día estaba yo cambiando un billete en un negocio cuando volteé a mirar lo vi parado, cruzado de brazos”, siguió relatando Rivera en el video.

“Le pregunté a Blanca, la que me estaba cambiando el billete, ¿ya se fue el señor? Me dijo sí, entonces cuando salgo y miro para todos lados ya no estaba ahí. Entré rapidito y me puse a pintar ese cajón rápido”.

Sin embargo, el cliente no volvió a pasar por el lugar por lo que decidió llamar a la esposa para que recogieran el cajón. “Le marqué a la esposa, le dije, señora mire es que su esposo vino ahorita por el cajón y yo se lo tenía ahí listo, pero nada que aparece y se va a volver a ensuciar”.

“Me dijo ‘¿mi esposo?’, como en tono sorprendida, y yo le respondí que sí y ella siguió diciéndome ‘señor, mi esposo se mató en un accidente de tránsito hace ocho días’”. A lo que Rivera le contestó: “No me cuente eso, yo le juro que lo vi. Dios mío a mí se me enfrió todo, yo le dije pase por ese cajón y olvídese de los $10 mil pesos”.

Ante esa respuesta, el cantante le dijo que podía jurarle que lo había visto y le pidió el favor que pasara a recoger el cajón sin importar el dinero que se debía, ya que le había causado mucho impacto y susto semejante escena. Rivera les preguntó a sus seguidores sobre lo que creían que había pasado y algunos señalaron que el espíritu del hombre quería “saldar su deuda”.

“Deuda es deuda, así muera el cliente”; “No iba a dejar que le quedara faltando el cajón”; “Qué nervios, el alma del señor reclamando su cajón”; “No solo lo vio usted sino la señora que le estaba cambiando el billete”; “Fue saldar la deuda contigo antes de partir”, le respondieron los internautas.