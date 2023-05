Inicia investigación por presunta negligencia médica en la muerte de una enfermera

Un caso de negligencia médica tiene a la comunidad del municipio de Sabanalarga consternada, luego del fallecimiento de la enfermera Karen Margarita Pacheco González. La Secretaría de Salud del Atlántico inició una investigación para esclarecer lo que sucedió en la clínica San Rafael.

La mujer de 30 años ingresó al centro médico al mediodía el viernes 19 de mayo por un cuadro viral, luego de salir de una extensa jornada de trabajo, según su padre Adonay Pacheco Márquez. “Ella se sentía con fiebre a raíz de la virosis, pero ella tomó la decisión de irse a descansar porque había trabajado la noche anterior. Yo llegué a la clínica a verla a eso de las 8:00 p. m., porque ella me había llamado porque no había comido, pero la vi muy mal”, contó. Además, su familiar afirmó que la ubicaron en una banca mientras su hija estaba padeciendo.

“La tenían prácticamente tirada en una silla y yo me desesperé porque mi hija me decía que le estaba doliendo el vaso y la parte de la espalda y fue cuando a las 2:00 a. m. la pusieron en una camilla de pediatría porque nos dijeron que había que esperar a las 5:00 a. m. que bajara el internista”, agregó el padre de Karen.

En medio de su preocupación, su acudiente pidió que la trasladaran hasta la clínica Bonadona de Barranquilla, donde ella laboraba como auxiliar de enfermería; sin embargo, la respuesta que recibió fue que “no se podía porque eso no estaba permitido”. Es por esta razón que su familiar considera que hubo negligencia de la clínica, “porque una persona que entró por sus propios medios la dejaron complicar por falta de atención, ya que la demora hizo que le dieran dos infartos”, dijo.

De esta manera, el padre de la víctima denunció en diálogos con Impacto News a la clínica San Rafael: “Ellos sabían que padecía de un problema de salud, sabían de sus antecedentes... y a sabiendas de eso, prácticamente la dejaron descompensar”, indicó.

Ante los síntomas de fiebre, dolor de garganta y dificultad para respirar, se sumó la presunta mala atención que recibió en una clínica de Sabanalarga, en la que se habrían negado una transfusión a Karen Margarita Pacheco González pese a que padecía de anemia falciforme.

Neglicencia médica. Colprensa

Por su parte, la madre de la mujer fallecida, Marlene González, señaló que el centro médico le negó la sangre que su hija necesitaba y es por eso que de la Clínica Bonnadona decidieron enviarla, pero fue demasiado tarde.

“El internista estaba era chateando en el teléfono y no me la atendían y solo me dijeron que había que esperar. Me dijeron que una hemoglobina de 6.8 no ameritaba una transfusión”, manifestó González.

La hermana de Karen Margarita, Delly Pachecho, también se refirió a la investigación que realizará la Secretaría de Salud por el lamentable hecho, “ellos se comunicaron con mi padre este viernes para decirle que iban a investigar el caso de mi hermana porque seguimos insistiendo en que murió porque no la quisieron atender. Todavía sentimos el dolor de su muerte, ya que se pudo evitar si no se hubiesen negado, en principio, a transfundirla cuando lo necesitaba”, sostuvo en una entrevista para Blu Radio.

Finalmente, Dellys Pacheco señaló que “estamos esperando que se vuelvan a comunicar con nosotros para que nos indiquen el paso a seguir y, aunque nosotros no queremos interponer denuncias ante nada, dejaremos que las autoridades investiguen para que casos como el de mi hermana no se vuelvan a presentar”.