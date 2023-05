Greeicy publicó fotos junto a Kai en México: “Vivir acá está siendo una opción”

(@greeicy)

Greeicy Rendón, Mike Bahía y Kai se encuentran viviendo un tiempo de familia en Ciudad de México y la cantante caleña sorprendió a sus casi 22 millones de seguidores con la publicación de una galería de fotos en la que presumió su cambio de look, el tiempo con su hijo y dejó en el aire la idea de radicarse en ese país.

Recientemente, la familia vivió difíciles momentos tras el millonario robo del que fueron víctimas en su casa en Rionegro, Antioquia. Es por esto que la posibilidad de mudarse a otro país estaría abierta para la familia Bahía Rendón que también está buscado conquistar nuevos escenarios con su música.

Lo primero que se notó en las imágenes fue el cabello de la cantante de “Los Consejos”, el cual lucía con mucho más brillo y más claro. En efecto, todo parece indicar que Greeicy se hizo algunas luces en su cabello castaño oscuro, cosa que aplaudieron sus seguidores resaltando su belleza.

(@greeicy)

“Estamos en México, wey. Quiero recomendaciones. ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué no nos podemos perder?”, cuestionó en su publicación la cantante colombiana. Aunque en las fotos no aparece Mike Bahía se sabe que los tres estuvieron pasando un día de diversión por la Ciudad de México, hasta llevaron a Kai a un parque de diversiones.

Varias de las fotos muestran a Greeicy con un atuendo bastante deportivo junto a su pequeño de un año en un carrusel y en un columpio. Como ya es natural, la cara de Kai no se ve en las publicaciones, pues sus padres han insistido en no revelar por completo el rostro del menor de edad.

“Creo que vivir acá está siendo como una opción”, añadió la cantante en su publicación y dejó a sus seguidores con la duda de si ahora está pensando mudarse del país junto a su familia. Por su parte, Mike Bahía se sumó a las posibilidades de iniciar una nueva vida en el país azteca comentando la publicación de su pareja.

(@greeicy)

Mike escribió en las fotos de su pareja y su hijo que “vivir contigo donde sea es LA OPCIÓN” y añadió en su comentario los emoticones con la bandera de México y un sol. Las palabras del cantante, también caleño, impactaron positivamente entre los seguidores de Greeicy y varios aplaudieron “su ternura” y “su amor”.

Sin embargo, también hay comentarios de quienes lamentan que la pareja esté pensando en irse del país. “No, yo no cambio a Colombia por nada”, “Greeicy no cambies tu casa, Colombia es Colombia”, “Con este post me dieron ganas de llorar”, se lee en algunas reacciones.

Por otro lado, a través de sus historias de Instagram Greeicy preguntó a sus seguidores si les interesaría que se presentaran en ese país. Cabe mencionar que la pareja recientemente estuvo por algunos países de la región con su “Amantes Tour: Kai”, en el que su primogénito los estuvo acompañando.

(@greeicy)

“¿Ustedes pueden creer que nosotros nunca nos hemos presentado en México?”, cuestionó la famosa a sus seguidores y señaló que lograr presentarse en algún escenario mexicano se estaba convirtiendo en el próximo objetivo con su pareja. De hecho, durante los primeros días de su estadía en ese país Greeicy publicó emocionada un video al escuchar su última canción en la radio mexicana.

“Nos morimos de ganas, pero obviamente la pregunta es si ustedes quieren, porque es un lugar en el que nunca hemos cantado y por ende no sabemos qué pasaría, pero tenemos muchas ganas. ¿Qué nos inventamos, qué hacemos?”, señaló la famosa caleña.

El objetivo de la pareja claramente es internacionalizar su música que, aunque han llegado con sold outs a países como Chile y Ecuador, esperan traspase el continente y la barrera del idioma. El mercado de México para los artistas es determinante y se ha visto con otros artistas colombianos, quienes después de su primera presentación en tierras mexicanas emprenden una carrera a nivel mundial.