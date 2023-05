El Bolillo Gómez sacaría a Viera del Junior y la hinchada arremete contra el técnico

Hasta la fecha, Sebastián Viera ha disputado más de 600 partidos con el Junior de Barranquilla (@sebavierareal/Instagram)

Junior de Barranquilla ya piensa en el próximo semestre tras la tímida campaña del torneo apertura. El Bolillo Gómez ya tendría en su plantilla los jugadores con los que pretende jugar; sin embargo, en la capital del Atlántico hay revuelo ante una delicada información que dejaría al club sin uno de sus referentes, siendo el portero Sebastián Viera el destino a abandonar al elenco tiburón.

Te puede interesar: “Llegué gordo de carnavales”: Iván René Valenciano reveló particular anécdota cuando salió campeón con el Junior

El uruguayo llegó al Junior en 2011 tras su paso por el fútbol griego, aunque su mejor momento futbolístico se dio en España, jugando para el Villarreal que se colmó de grandes estrellas, caso de Juan Román Riquelme, Pires y Diego Forlán. Desde su confirmación en el rojiblanco se convirtió en ídolo, pues ha hecho parte de grandes gestas y es la ficha más antigua del club actualmente en cuanto a permanencia.

La periodista Melissa Martínez habló sobre el tema en ESPN, señalando que el club de la costa ya tendría todo listo para regresar a entrenamientos, aunque con muchas novedades. En esta oportunidad sería Sebastián Viera, portero que estaría rezagado a la banca tras una presunta decisión del Bolillo Gómez, técnico que pretende renovar la nómina y sobre el tema, Viera ya tendría detalles.

Te puede interesar: Teófilo Gutiérrez se pronunció tras su salida del Atlético Bucaramanga: “No pudieron ver la mejor versión mía”

Sobre esto, Martínez señaló en ESPN 360:

“Sebastián Viera va a regresar, pero regresa de una forma muy atípica para él nunca antes de vida, va a regresar con un anticipo de una conversación en la que ya participó, esa conversación en donde le confirmaron que el Bolillo no lo va a tener en cuenta en el segundo semestre de este año, eso quiere decir que Sebastián Viera estará en libertad de decidir si quiere quedarse siendo alternativa en el Junior de Barranquilla”.

Señalamientos al Bolillo Gómez

Dicha noticia ha preocupado a varios hinchas, quienes han promovido a través de Twitter el numeral “#FueraBolillo”, argumentando que su ídolo debe retirarse en el equipo y no puede salir por la puerta de atrás. Si bien, la decisión no está confirmada, de ser así; Viera iría a la banca y no sería la mejor forma para dejar el fútbol profesional.

Te puede interesar: Rumores de regreso de Juan Fernando Quintero a River Plate: el colombiano viajará a la Argentina

Semanas atrás Viera hizo referencia a su eventual retiro, en donde explicó que cumpliría su contrato a cabalidad, el cual se vence en diciembre y luego tomaría la decisión de abandonar las canchas. Tanto él como su familia se encuentran tranquilos, aunque aseguró que no quiere dedicarse al fútbol en un futuro, pues ya le fue suficiente.

En entrevista con el mismo club, el arquero uruguayo sostuvo:

“Para el año que viene no sé todavía, en Junior yo tengo contrato hasta diciembre, vamos a terminarlo vamos a respetarlo, como lo he respetado toda mi vida y después veremos qué hacemos, pero estamos muy contentos, yo estoy muy tranquilo y estoy muy preparado puede, ser aquí puede ser poniendo un centro de alto rendimiento, tengo varias puertas abiertas en donde puedo seguir haciendo lo que amo”.

Teo Gutiérrez no descarta volver al Junior

Desde su salida del Deportivo Cali se ha especulado sobre su regreso al Júnior de Barranquilla, equipo del que Teófilo Gutiérrez es hincha y en donde ha vivido de sus mejores momentos. El futbolista con el Tiburón ha jugado 233 partidos, ha marcado 78 goles, ha dado 31 asistencias y también ha sido en donde más tarjetas rojas ha recibido (11). A lo anterior, hay que sumarle los cinco títulos: dos Ligas, dos Supercopas y una Copa Colombia.

Respecto al tema, el atacante mencionó en Zona Libre de Humo: