Yeison Jiménez le destapó lío al motociclista de TransMilenio que ayudó: “El hombre no tiene pase”

Yeison Jiménez destapó lío del motociclista que está ayudando Foto: Colprensa

Una de las imágenes que más causó sensación en las redes durante los últimos días fue la de un hombre que entró su motocicleta hasta una estación del sistema de transporte masivo de la capital, ubicada en el oriente de la ciudad.

En su momento, TransMilenio informó que al motociclista se le impusieron dos multas, una de 220.830 pesos por evadir el pasaje y otra, por el valor de 883.323 pesos, debido a que infringió el manual del usuario del sistema, a la vez que la Policía inmovilizó la moto, situación que también lo obligaba a asumir el pago de grúa, patios y comparendo de tránsito.

Qué dijo el artista sobre ayuda a motociclista de TransMilenio

Al cantante caldense le tocó el corazón la historia del sujeto y en una entrevista concedida a Pulzo, afirmó que no ha hablado personalmente con él, porque había algunos temas por arreglar.

Sin embargo, Yeison Jiménez hizo saber que ya le habían llegado los recibos de las multas y que “todo está pago”. Eso sí, se dio cuenta de que el “hombre tiene varios inconvenientes, porque, por ejemplo, no tiene pase”, afirmo el intérprete de Bendecida.

Aunque le gustaría también ayudar en ese tema, el cantante de música popular aseguró que eso es algo que no puede pagar, pues esa persona debe ir a hacer el respectivo curso para obtenerlo.

Finalmente, comentó que sintió el deseo de ayudarlo, ya que él sabe “lo que es no tener plata” y que, antes de ser famoso, deseaba haber podido tener una moto. El cantante había dicho, días atrás en Instagram, que iba a apoyar al hombre y le pidió a la Policía que le enviara el contacto del individuo, para hacerse cargo de todos los pagos a los que hubiera lugar.

El cantante de música popular presentó a su ‘hijo’: “¿Quién no va a amar esto?”

Yeison Jiménez dejó ver en su video lo encariñado que está con la pequeña mascota de su hija menor. TIK TOK: yeison_jimenez1

Con el fin de estar mucho más cerca sus fans, Yeison ha buscado ser muy activo en sus redes sociales, especialmente, en Instagram y en TikTok. Si bien, comparte varios de sus eventos, también se toma el tiempo de mostrar aquellos momentos que resultan ser especiales para él, revelando quien se convirtió en el dueño de su hogar.

El artista, al parecer, se encontraba descansando en su hogar en donde se le vio con su pequeña mascota, un shih tzu de pocos meses de edad, que habría llegado a su familia como un regalo de cumpleaños para su hija. Sin embargo, quien estaría más apegado al pequeño canino sería precisamente Jiménez, pues aseguró que lo tiene encantado y por supuesto, dejó ver que el cariño es mutuo.

Yeison indicó: “¿Quién no va a amar esto?, eso es divino”, mientras que consentía al cachorro. Esto mientras que sostenía una conversación con quien sería un amigo de la familia. El intérprete de Aventurero indicó que el perro era lo más consentido de este mundo, pues la noche anterior tuvo que quedarse en su cuarto con su esposa, debido a que, según él, estaba solito en su sala.

En medio del hecho, Yeison relató que luego de una jornada de conciertos llegó aproximadamente a la 1 am y fue cuando se lo encontró allí: “Yo no fui capaz de dejarlo solito”. Asimismo, enfatizó que en su habitación principal no tenía nada para acomodarlo, por lo que optó por escoger una de sus chaquetas para que él pudiera dormir de la manera más cómoda posible. Ante los cariños que estaba recibiendo, el pequeño canino se mostró emocionado y pidió varias caricias.

Finalmente, el cantante resaltó: “Que alce la mano el primero que no haya vuelto a su mascota el bebé de la casa. Este animal se ganó el trono en esta casa”. Además, Jiménez aseguró que el shih tzu se ha convertido en su hijo debido a la ternura y el amor que le ha demostrado desde que llegó a su hogar.