Rectores de universidades públicas rechazaron afirmaciones de Enrique Gómez contra la Universidad Pedagógica

Enrique Gómez aseguró que en la UPN operan milicianos. @Enrique_GomezM/Twitter.

Enrique Gómez afirmó que Bogotá se enfrentaba a la toma de milicianos guerrilleros que operan desde la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Sus comentarios fueron rechazados por la comunidad universitaria y más recientemente por el Sistema Universitario Estatal, que agrupa a las instituciones educativas superiores publicas del país.

“Estamos de nuevo asistiendo a otra toma de milicianos guerrilleros en la Universidad Pedagógica. No solo tienen tomado el campus como olla de microtráfico, impiden que la zona pueda tener un desarrollo en paz de sus actividades. ¿Y Claudia López? Ah, sí, diciéndonos que el agua moja acerca de los terroristas de primera línea, que precisamente son entrenados aquí”, publicó Gómez en su cuenta de Twitter

Entre las lágrimas, consecuencia de los gases lacrimógenos, el excandidarto presidencial Enrique Gómez hizo fuertes acusaciones contra la comunidad universitaria de la Pedagógica. Por medio de un video publicado el 23 de mayo en sus redes sociales afirmó:

“Lo único que inspira esta universidad son lágrimas, una tristeza. Aquí siguen metidos a pesar de que tienen su campus en el norte de la ciudad, ¿por qué? Porque como lo hemos denunciado, aquí operan ollas de microtráfico que contaminan esta zona y lo que buscan es generar disturbios, dañar la propiedad”

Gómez aseguró que en el campus de la UPN, ubicado en la calle 72 con 11, operan grupos de milicianos, que aterrorizan al estamento estudiantil y a los profesores. También exhortó a las directivas a que trasladen el total de sus operaciones al campus del norte, en el video afirmó “largo, esta universidad no tiene que estar aquí”.

Te puede interesar: Enrique Gómez cuestiona el rol de Petro en las masacres: “¿Lo están permitiendo de manera sistemática?”

“Aquí no hay derecho que se siga dañando la propiedad, se siga afectando la tranquilidad de los vecinos, el tránsito y el uso de las vías públicas y se impida el acceso a la fuerza pública a este centro revolucionario. Está tomado por una camarilla, por una minoría de malos estudiantes que desdicen del espíritu de esta institución”.

En respuesta al video, la UPN emitió un comunicado a la opinión pública (fechado el 25 de mayo). En el texto se rechazaron los comentarios de Gómez, anunciaron la toma de medidas legales, en tanto se afectó el buen nombre de la institución y sus trabajadores y recordaron que se trata de un centro con acreditación de alta calidad y de sus aportes al país.

Te puede interesar: Enrique Gómez señaló de cómplice al Gobierno de Petro por la masacre de los cuatro niños indígenas en Putumayo y calificó como cínico a Gustavo Bolívar

“Los comentarios realizados por Gómez, de quien esperamos se retracte públicamente, en el menor tiempo posible, dan cuenta del desconocimiento de la Universidad y ponen en riesgo a los integrantes de la comunidad. Son afirmaciones que no aportan a la construcción de país, que debilitan la educación pública, que no contribuyen a los análisis y comprensión de las situaciones que enfrentamos como sociedad; y por el contrario, hacen daño al trabajo que realizamos con plena consciencia de lo importante que es educar para la paz y la democracia”, expresaron en el documento.

Estudiantes también rechazaron las afirmaciones de Gómez por medio de las redes sociales. Universidad Pedagógica Nacional.

Al rechazo a las declaraciones se sumó el SUE, que por medio de otro comunicado aseguró que se trataba de afirmaciones injustas contra el centro educativo. En el texto invita al conjunto a de la sociedad a expresar su rechazó contra las declaraciones de Gómez.

Te puede interesar: “El ministro de defensa odia nuestras fuerzas públicas”: la contundente afirmación de Enrique Gómez

El documento está firmado por los rectores de las universidades de los Llanos, Cauca, Nariño, Córdoba, Magdalena, Tolima, Sucre, Cesar, Caldas, Pamplona, la Uptc , la UTP, la Distrital y el Vicerrector de la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia.

Estudiantes también rechazaron las afirmaciones de Gómez y una de las voces de protesta vino de la líder estudiantil, María Tovar, que publicó “Que vergonzoso es escuchar estas declaraciones, no me sorprende en lo más mínimo. Una persona que ve el conflicto de las universidades públicas del país sin ver el contexto nacional no está en nada. La UPN forma maestros y maestras qué trabajan en todo el país”.