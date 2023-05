Melissa Martínez habría lanzado indirecta a novia de Matías Mier

La presentadora se habría mofado de la frente de la joven Valentina Rendón en un TikTok

Han pasado ocho meses desde que Matías Mier y Melissa Martínez confirmaron el final de su matrimonio. Y, aunque no había confirmado del todo el romance con Valentina Rendón, en sus redes sociales entregó algunas pistas con publicaciones acompañado por la joven, que fue parte del equipo de prensa de Santa Fe, equipo en el que se desempeñó el uruguayo.

Te puede interesar: La novia de Matías Mier dejó de esconderse: publicó fotos con el ex de Melissa Martínez en su cumpleaños

Pese a que Martínez ha guardado silencio sobre los motivos que la llevaron a poner punto final, en redes sociales aseguran que han sido repetidas las veces en las que la soledeña habría lanzado varias pullas en contra de la actual pareja de Mier. El más reciente, una burla por la apariencia física de Rendón, que generó algunos comentarios negativos para la presentadora deportiva.

Matías Mier compartió fotografía con Valentina Rendón, su nueva novia. | Foto: Instagram @codina592

“Si tú eres frentona, no te sientas mal. Siéntete bien, porque tú puedes enfrentar la situación”, se escucha decir la grabación replicada por el portal de chismes Inforfarándula Colombia. Algunos internautas criticaron esta situación, pues no le quedaría bien a Martínez que haga este tipo de contenido.

Te puede interesar: Matías Mier, el ex de Melissa Martínez, y su nueva novia, Valentina Rendón, publicaron video besándose y no se lo perdonaron en redes: “Que el karma no le llegue tan rápido”

Y es que en la más reciente publicación del futbolista con su pareja, quizás por la posición de la cámara, su frente se ve un poco más grande de lo normal, teniendo en cuenta que Valentina lleva el pelo liso y partido a la mitad, despejando esta zona de su rostro.

Matías Mier y su nueva novia Valentina Rendón. Instagram @valentina.rendon7

Algunos comentarios de los usuarios de redes sociales señalan: “y así de frente, se le quedó con el marido”; “ojalá que no sea por eso, porque se ve muy mal criticar y opinar de cuerpo ajeno”; “no creo porque ella es muy profesional para salir con eso, que agradezca se fue ese vividor”; “te apoyo Meli, ese hombre es un desagradecido”, entre otros.

Te puede interesar: Última esposa de Diomedes Díaz rompió el silencio y reveló quién se está quedando con las regalías del Cacique

Por ahora, la presentadora no se ha dicho si este tipo de videos tienen algún destino en especial o se trata de un contenido para entretener a sus seguidores. En repetidas ocasiones, la presentadora ha sido blanco de comentarios por situaciones similares y ha salido a desmentir que se trate de dardos en contra de su expareja.

Melissa Martínez, furiosa porque la relacionan con su ex

Pasaba abril cuando la presentadora decidió intervenir su clóset, eliminando ciertas prendas de vestir para ser donadas, pasarlas a manos de sus amigas o simplemente, regalarlas a algunas de sus colaboradoras de ser posible.

“En este espacio debe quedar solo lo justo y necesario. Así que voy a comenzar con esa limpieza de cosas. Arranco con lo que tiene etiqueta, es decir, si ya no me lo estrené, no me lo voy a estrenar. Voy a seguir con lo que no es mi talla y voy a terminar con lo que me queda y me gusta, pero que hace tiempo no lo utilizo”.

Y agregó: “Todo tendrá nuevas dueñas. Viaje directo a la casa de amigas, colaboradoras y una fundación”.

Algunos medios de comunicación interpretaron la situación por el lado que no era, titulando que había empezado a sacar cosas de su apartamento, que compartía con el exfutbolista. En vista de la situación, la comunicadora, bastante molesta, expresó su inconformidad con el hecho y pidió que cerraran el capítulo con Mier.

“Mi deseo de incentivar a otras personas a donar ropa en buen estado a fundaciones que así lo necesiten en nada se parece a lo que ustedes titulan. ¡Bendito Dios! Muchos meses y ustedes en lo mismo”.