Shakira se blindaría ante enfrentamiento con Gerard Piqué

Gerard Piqué y Shakira tuvieron varios encuentros con sus abogados para acordarla custodia de Milan y Sasha, que viven en la actualidad con la cantante en Estados Unidos.

Luego de la primera visita de Gerard Piqué a Miami para encontrarse con sus hijos, y ante un escenario que parecía haber calmado las aguas con los ataques entre Shakira y el catalán, una nueva bomba habría estallado entre la cantante y el exfutbolista por cuenta del lanzamiento de Acróstico. Esto, por cuenta de la aparición de los pequeños Milan y Sasha, ocasionando una nueva fila de nubes negras sobre esta expareja.

Con el viento a su favor, la intérprete de Te Felicito y Music Sessions #53 habría tomado una drástica decisión con las venideras vacaciones de sus hijos, quienes estarán cerca de tres meses con su padre, por lo que se blindará ante un posible enfrentamiento con el exfutbolista.

Shakira disfrutó en compañía de Milan, su hijo mayor, el campeonato de béisbol y se le vio bastante alejada de Gerard Piqué. Tomada de Instagram @shakira

Según informó La Vanguardia, la barranquillera se habría desligado de su equipo de abogados en Barcelona, el cual está encabezado por la reconocida abogada Pilar Mañé. La cantante estaría negociando con nuevos apoderados legales en Miami, según confirmaron fuentes cercanas a la cantante al medio de comunicación mencionado.

Pero, ¿por qué la artista habría tomado esta decisión? Al parecer, todo se debe por el “ligero detalle” en la distancia que existe ahora que vive en los Estados Unidos y con su pull de abogados en España, así como la posibilidad que tienen las leyes españolas de que se cambie parte del acuerdo que firmaron Shakira y Piqué, en caso de que ocurrieran cambios significativos en el documento original.

Gerard Piqué y Shakira se han reunido hoy en un despacho de abogados para intentar llegar a un acuerdo sobre los términos de su separación. Photo © 2022 Zuma Press/The Grosby Group

Y es que desde la fecha en que se firmó, el 7 de noviembre de 2022, tras meses de intensas negociaciones, las condiciones han cambiado significativamente, pues en ese otoño se desconocía el colegio en el que estudiarían los niños. Esto derivó en que el tiempo que permanecerían Milan y Sasha con su padre cambió. Algo que aseguró la fuente consultada por La Vanguardia, “es la batalla que ahora se está librando”.

Por ahora, los fanáticos de la cantante tendrán que esperar que se confirmen los cambios que tendrá el acuerdo de custodia de sus hijos. También cabe destacar que el español continuaría bajo la asesoría de su abogado Tamborero.

Las nuevas fotos de Shakira y sus hijos en Miami, disfrutando de la nueva vida que tienen en la ciudad que catapultó a su madre a la fama.

Familia de Piqué preocupada por distanciamiento con Milan y Sasha

A través del pódcast Las Mamarazzis, la periodista española Lorena Vásquez reveló que el entorno de Gerard Piqué se encuentra bastante afectado con toda la situación que desencadenó la separación de la famosa pareja, puesto que el exfutbolista profesional estaría bastante afectado con la distancia que tiene ahora con los menores.

Según la periodista, “toda la familia paterna está sufriendo mucho con esta situación porque la relación con los niños no es la que era”. Desde que la pareja se separó y se estableció que Shakira conservaría la custodia de los menores, llevándoselos consigo a Miami, Milan y Sasha aparentemente estarían mostrando una mayor cercanía a la colombiana, cosa que se demostró al cantar junto a ella su más reciente sencillo.

Gerard Piqué estaría pasando un mal rato, por cuenta de la relación que sostiene a la distancia con sus hijos. Sus familiares están preocupados.

Vásquez aseguró, además, tener información del entorno cercano de Gerard Piqué que le han manifestado el español la estaría pasando mal por la relación que ahora tiene con sus hijos, puesto que todo parece indicar que los dos menores han tomado distancia de él.

“Me parece triste que la relación, como nos comentan, entre Gerard y sus hijos no es tan fluida como debería ser... No estoy señalando a ningún culpable. En este tema tengo el corazón dividido”, concluyó.