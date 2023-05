Presidente de Santa Fe llamó a Tulio Gómez para hablar sobre el técnico de América

El entrenador de América de Cali, Alexandre Guimaraes, quien cumple su segunda etapa en el club. Imagen: @ZonaLibreDeHumo

Independiente Santa Fe continúa en la búsqueda de un entrenador para afrontar el segundo semestre, pero teniendo como primera tarea alcanzar la clasificación a octavos de final en la Conmebol Sudamericana porque está al borde de la eliminación y obligado a ganar los últimos dos juegos de la fase de grupos.

Aunque no hay nadie confirmado ni a punto de firmar contrato, se ha conocido que Leonel Álvarez no llegaría para el segundo semestre, según el periodista Carlos Antonio Vélez, y un aspirante que sonó con fuerza fue el argentino Rodolfo di Paoli, pero su experiencia se ha basado en la segunda división del país gaucho.

En medio de esa búsqueda de Santa Fe por un entrenador de peso, el máximo accionista de América, Tulio Gómez, aseguró que el presidente del cuadro bogotano, Eduardo Méndez, lo llamó para hablar sobre el técnico Alexandre Guimaraes por las versiones que lo acercan a la institución Cardenal.

“Me llamó el presidente Méndez”

Tulio Gómez habló para Caracol Radio sobre lo que ha pasado con el técnico Alexandre Guimaraes en América, conjunto que no ha avanzado en la renovación de su contrato, que acaba el 30 de junio, y se presume que saldrá al momento que acabe la Liga Betplay.

El máximo accionista aseguró que habló con Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, sobre los rumores que acercaban al timonel brasileño a la escuadra bogotana para el segundo semestre de 2023, cuando quedara libre por el final de su vínculo con los Diablos Rojos.

El presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez. Foto: prensa Santa Fe

Sin embargo, Tulio aclaró que la conversación con el directivo fue para aclarar la situación de los Cardenales y el entrenador: “Me llamó el presidente Méndez de Santa Fe y me dijo que no ha llamado a Guimaraes, que no lo ha pretendido para su equipo, esos son rumores”.

De esta manera, se cae otro posible candidato para dirigir a los bogotanos y el máximo accionista de América espera que Guimaraes pueda renovar contrato lo antes posible, sobre todo por la buena campaña que realiza en la Liga Betplay: “¿Quién dijo duda? Estamos nosotros en los cuadrangulares, no podemos hablar quién llega y quién se va, terminamos este torneo y evaluamos todo, qué necesitamos, pero duda no hay”.

Guimaraes, más afuera que adentro

La falta de avances en la negociación de América y Alexandre Guimaraes, pese a su buena campaña en Liga Betplay, hacen pensar que existen ciertas dificultades para que las partes se pongan de acuerdo, pero según el periodista Mariano Olsen ya habría una decisión: “Sin importar si es campeón o no, Alexandre Guimaraes no continuaría” en el equipo.

El entrenador ha dicho en reiteradas ocasiones que tiene la mente puesta en conseguir el título y consolidar una nómina ganadora, pero hace casi un mes que el tema sobre el convenio del timonel y el club se detuvo hasta que se revisen algunas cosas del primer semestre.

El técnico de los vallecaucanos explicó las razones de la igualdad 1-1 de su equipo en Tunja por las semifinales de la Liga Betplay. Dimayor

En ese orden de ideas, solo queda esperar hasta que América termine su participación en la Liga Betplay, se reúnan los directivos con Guimaraes y a mediados de junio se tendrían noticias acerca de lo que pasará con el entrenador para el próximo torneo y la Copa Betplay.

Restrepo suena fuerte

América de Cali ya estaría pensando en lo que será el segundo semestre, en medio de las finales de la Liga Betplay, y con Alexandre Guimaraes con un pie afuera del club, la opción más sonada en mayo es Alejandro Restrepo, actual técnico del Deportivo Pereira.

Según el periodista Felipe Sierra, de la cadena Win Sports, el conjunto rojo “el único club que ya dialogó con el entrenador antioqueño” y descartó que el Independiente Medellín haya llegado a un acuerdo para que tome el cargo tras finalizar el campeonato colombiano.