Gerard Piqué no tomaría acciones legales contra Shakira, pero tendría “un as bajo la manga”

Gerard Piqué habría desestimado la posibilidad de demandar a Shakira por la aparición de sus hijos en el video de "Acróstico" sin previo consentimiento (Archivo)

A raíz de la participación de los hijos de Shakira y Gerard Piqué en el videoclip de Acróstico, el más reciente lanzamiento de la cantante, se produjo un fuerte interés en saber cómo reaccionaría el exfutbolista frente al hecho.

Si bien el exjugador del FC Barcelona no se pronunció públicamente al respecto, diversas informaciones apuntaban a que este iba a tomar acciones legales debido a que no le habría avisado sobre esta decisión que a la larga también le competía a él por ser el padre de Milan y Sasha.

Esto ha llevado a que existan versiones encontradas, unos apuntan a que sí habrá acciones legales y otros sostienen que no. En este último grupo se ubica El programa de Ana Rosa, de la cadena española Telecinco. Allí, uno de los miembros del equipo de trabajo, Antonio Rossi, expresó que Piqué no iba a proceder contra su expareja por dos motivos clave debido a las diferencias en la legislación española y la estadounidense en lo que se refiere a los acuerdos de custodia. De ahí que, al parecer, Piqué no quisiera involucrarse en otra batalla legal con Shakira:

“Piqué no va a ejercer acciones legales por supuesto, primero porque parece ser que el contexto en Estados Unidos no es el mismo que el de aquí (...) no quiere iniciar una contienda legal contra la madre de sus hijos”

Sin embargo, el comunicador manifestó que si la situación similar volvía a repetirse, Piqué tendría “un as bajo la manga”:

“Pero, en el caso que la cosa se recrudeciera, tiene un as bajo la manga. Lo tiene por WhatsApp en un mensaje escrito por la propia Shakira y que Piqué tiene. Con ese mensaje podría afectar a la imagen de Shakira y con el que podría demostrar que la cantante no ha favorecido la relación de sus hijos con el padre una vez iniciado el divorcio”

Rossi señaló que los abogados de Piqué se han mostrado insistentes para que demande a Shakira por la aparición de Milan y Sasha en Acróstico sin consultarle, en especial el licenciado Ramón Tamborero. Sin embargo, el exfutbolista no estaría convencido de tomar esta vía en esta ocasión y a la espera de que algo más grave se presente.

Aunque Rossi no entró en detalles sobre el contenido del mensaje citado o las implicaciones que podría tener para Shakira en lo relacionado con la tenencia de sus hijos, el portal Informalia parece dar aval a esta versión. Confirmó que al parecer el creador de la productora de eventos deportivos Kosmos no demandaría a Shakira con el fin de evitar que Milan y Sasha estuviesen involucrados en un pleito judicial que podría contribuir a empeorar las cosas antes que mejorarlas. Eso sí, señalaron que Piqué si se enojó bastante con la aparición de sus hijos en Acróstico:

“Cuando Piqué tuvo conocimiento del videoclip, se enfadó mucho y llegó a la conclusión de que los niños temen a su madre y que Shakira tiene a sus hijos bajo una gran influencia, donde no les transmite respeto a su padre. Pero después de unos días analizando su respuesta, este mismo miércoles, Piqué ha tomado la decisión de no denunciar a Shakira para no mezclar de nuevo a los niños en otro enredo judicial”

Así será el reencuentro de Shakira y Piqué en Miami, un año después del fin de su relación

En ese marco se dará el reencuentro entre la expareja, durante un evento escolar de Milan y Sasha en el Miami Country Day School. El paparazzi Jordi Martín apuntó en su canal de YouTube que ambos se verán en los primeros días de junio para acompañar a sus hijos:

“Sabemos de buena tinta que Piqué se va para Miami, se va a alojar en un hotel en South Beach, se va a ver con Shakira entre el día 2 o 3 [de junio]”

Martin también explicó que una vez concluya el evento, Piqué se llevará a Milan y Sasha para que inicien sus vacaciones de verano en Barcelona junto a él.