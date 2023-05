Duván Vergara, el refuerzo de lujo que quieren dos equipos de la Liga BetPlay

Duván Vergara marcó un gol en la Liga MX con el Monterrey

Si bien la Liga BetPlay Dimayor está en plena competencia, desde ya se comienza a especular con los posibles movimientos de los equipos del rentado local de cara al segundo semestre. Uno de los jugadores que suena para volver al fútbol colombiano es el monteriano Duván Vergara, que actúa en el Monterrey de México.

De acuerdo con la información del analista mexicano Fernando Esquivel, vía Twitter, Duván Vergara no será tenido en cuenta por el cuerpo técnico para la segunda parte del año, por lo cual las directivas del cuadro regiomontano le buscaría la salida al ex Rosario Central.

“Buenísimos días! Por temas médicos no podré estar conectado durante gran parte del día. Les dejo algunas notas, más tarde los detalles: Cruz Azul va por Robert Morales. Juárez quiere a Haret Ortega. Balanta no va a Pumas. A Duván Vergara le buscan acomodo”

El ex América de Cali volvería a la Liga BetPlay. Imagen: @fer_esquivel22/Twitter

Ante la situación de Duván Vergara, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla están muy atentos, pues el jugador dejó una muy buena recordación tras su paso por el América de Cali entre 2019 y 2021. Con el cuadro Escarlata, el monteriano afrontó 69 encuentros con saldo de 19 goles y 10 asistencias, siendo campeón de liga en dos oportunidades (2019-II y 2020).

Cabe recordar que el jugador cafetero reveló cuando aún era jugador del América de Cali, que es hincha del Tiburón: “Soy hincha de Junior desde pequeño, pero el que me da de comer es América de Cali. Así que quiero irme al exterior y cuando vuelva, si no se me da la oportunidad de volver a América, jugaría en Junior. Mi mamá quiere verme en Atlético Nacional”.

Así mismo, dejó claro que siente un cariño muy especial por el conjunto vallecaucano: “El cariño que me tiene el hincha es grande, me banca y me banca. Es una cosa impresionante. Ser campeón en 6 meses, cualquiera no lo hace. Eso se me metió bastante en el corazón. Estos colores se me metieron por dentro”.

La lesión de Duván Vergara

El extremo izquierdo de 26 años disputó en la presente campaña con los Rayados de Monterrey un total de 13 partidos. No obstante, el nivel del ex América de Cali ha estado muy por debajo de lo esperado debido a que el jugador colombiano no ha podido retomar su mejor versión luego de la lesión sufrida a comienzos de 2022.

El 22 de enero de 2022, durante el juego por Liga MX entre Monterrey y Cruz Azul, Vergara sufrió una lesión de ligamento cruzado y menisco lateral de la rodilla derecha que lo dejó por fuera de las canchas durante 11 meses y 14 días.

El futbolista colombiano volvió a disputar un partido en 10 de enero del presente en un amistoso ante River Plate en los Estados Unidos:

“No fue fácil, fueron días muy duros que me tocaron pasar, pero pudieron más las ganas y el deseo de volver. Agradecido con Dios que me permitió nuevamente después de tanto tiempo jugar y estar en el estadio con la gente en el estadio y sentir el cariño de ellos. Cuando entré en el estadio y salió en la pantalla mi nombre, porque de verdad estaba pendiente a cada pequeña cosa, después de tanto quería sentir cada cosa; me lo imaginé así. Ahora aquí para adelante, ni un paso atrás; agradecido con la hinchada”.