Karol G hará parte de lo que será un videojuego de batalla real gratuito para dispositivos móviles. / Imagen @pubgmobile

Karol G se ha convertido casi que en una figura mundialmente reconocida. Sus más recientes trabajos discográficos y los números conseguidos con ellos la posicionan como una de las figuras más influyentes del momento. Y fue precisamente su “figura”, la que utilizó la empresa desarrolladora de juego japonesa Lightspeed & Quantum para promocionar lo que es un video juego en el que aparece ‘La Bichota’.

Según un corto clip compartido por el perfil de Instagram PUBG MOBILE (nombre del juego), la colombiana hará parte de lo que será un videojuego de batalla real gratuito. En el video prelanzamiento, aparece el avatar de la paisa descendiendo con un paracaídas a una isla en forma de corazón donde la espera otro personaje del juego recostado sobre un carro.

“Are you ready for @karolG hot dropping into the battlegrounds?”, es lo que se lee en la publicación, que en español sería: “¿Estás listo para que @karolG caiga en los campos de batalla?”.

Para los amantes de los videojuegos en dispositivos móviles PUBG MOBILE es un ejemplar conocido, por lo que la aparición de la colombiana en este revolucionará esta industria que constantemente está incorporando grandes y reconocidas figuras (cantantes, actores etc.) para hacer de sus proyectos todo un boom digital.

Así lucirá Karol G en un famoso videojuego para dispositivos móviles en el que aparecerá. / Video @pubgmobile

“Global Music Artist @karolG is now in-game with her favorite iconic costumes. Play mini-games inspired by her style and don’t forget to get the exclusive #KarolG voice pack! Squad up with your besties and hit the battlegrounds now!”, también se puede leer en los posteos promocionales.

“La artista musical global @karolG ahora está en el juego con sus icónicos disfraces favoritos. ¡Juega minijuegos inspirados en su estilo y no olvides obtener el paquete de voz exclusivo de #KarolG! ¡Únete a tus mejores amigos y sal a los campos de batalla ahora!”, traduce el fragmento anterior.

En el posteo, al ser etiquetada la colombiana, miles de fans no dudaron en aparecer dejando en la caja de comentarios mensajes que confirman una descarga “casi que obligada” solo por el hecho de poder jugar con ‘La Bichota’. Sin duda alguna todo un “cabezazo” publicitario que no solo le servirá Lightspeed & Quantum como desarrolladora del juego, sino también a una Karol G para seguir figurando y ahora en el universo de los videojuegos.

Karol G participará en la banda sonora de la película de Barbie

En la mañana del jueves 25 de mayo de 2023, desde el perfil oficial los creadores de la banda sonora de la película de Barbie, se hizo público el listado de artistas que harán parte de las piezas musicales que acompañarán la cinta inspirada en la popular muñeca.

Llamó particular atención la aparición del nombre de la cantante colombiana Karol G en la mitad del póster, al lado de otros artistas internacionales como Dua Lipa, Lizzo y Nicki Minaj.

El anuncio de la participación de “la Bichota” en la banda sonora de Barbie se hizo con la ayuda de una fotografía en la que aparece la actriz australiana Margot Robbie, protagonista de la cinta, sosteniendo lo que pareciera ser un periódico. Al respaldo del impreso, de color rosa, aparece la lista de nombres debajo de un letrero que dice ‘Extra-Barbie News-Extra. Barbie The Album announces Lineup’.

Fue este semana cuando se escuchó un primer avance de una de las canciones del disco, aquella que será interpretada por Dua Lipa.

Los nombres que aparecen en el cartel son: Ava Max, Charli XCX, Dominic Fike, Dua Lipa, FIFTY FYFTY, GAYLE, HAIM, Ice Spice. Kali, Karol G, Khalid, Lizzo, Nicki Minaj, PinkPantheress, Ryan Gosling, Tame Impala y The Kid LAROI.

El letrero seguido al listado advierte que próximamente se conocerá la participación de más artistas. Es de resaltar que el productor ejecutivo de la banda sonora será Mark Ronson. El soundtrack quedará expuesto en un álbum que será estrenado el 21 de julio del año en curso.