“Váyanse”: la polémica propuesta del periodista Andrés Marocco a clubes colombianos que sufran de racismo

Andrés Marocco se manifestó además tajantemente sobre la actitud del árbitro del partido Santa Fe - Gimnasia al no suspenderlo.

Tras el escándalo por insultos racistas en el juego que disputó Independiente Santa Fe y Gimnasia de Argentina, muchas fueron las reacciones de varios medios de comunicación y panelistas que se indignaron por estos hechos que aparentemente la FIFA ahora sí empezará a regular-sancionar después de lo que pasó con Vinicius Jr en España.

Y fue precisamente Andrés Marocco, uno de los panelistas más reconocidos del programa ‘F90 Colombia’ de la cadena ESPN, que no solo se pronunció frente a este hecho tan bochornoso que se presentó en Argentina, sino también “invitó” o dio pie a la posible acción que podrían llegar a tomar aquellos clubes que se vean violentados por actos racistas como los que se vivieron en el estadio de ‘El Bosque’.

“Por qué el árbitro no para el partido y lo termina y punto,y se acabó el problema. Y esto en una pullita para la gente de Santa Fe y es un consejo para todos los equipos de Colombia y desde donde nos vean, cuando pasen estas cosas sálganse, retírense del partido, trasladen el problema a la Dimayor, a la Conmebol o a la FIFA. Chao, porque si el árbitro no tiene los pantalones para acabar el partido ustedes váyanse, no tienen por qué aguantarse que los traten de esta manera”, afirmó Morocco en el programa.

Andrés Marocco mandó "consejo" a clubes colombianos que sufran de racismo. / Video @ESPNFutbolCol

Como se mencionó, el ente mayor y regulador del fútbol en el mundo, la FIFA, tendrá que tomar cartas en el asunto de manera inmediata. Muchas han sido las campañas de “sensibilización” en los estadios, pero parece que actualmente esto no está sirviendo, pues como se ha podido ver en varias canchas de las ligas más importantes, este tema del racismo se está saliendo casi que de control.

“Es momento de aplicar lo que están diciendo,ustedes como medio tienen gran responsabilidad ojalá en algún momento lo entiendan más respeto @Pachovelez10 @velezfutbol a reflexionar y mejorar no solo por “moda” o quedar “bien””; “sin volverlo tema de pais, eso es parte de estrategia de los equipos argentinos que crean un ambiente de guerra antes y durante el partido, especialmente contra rivales mas fuertes, ya que tienen el favoritismo y la impunidad de la @CONMEBOL que nunca los sanciona”, son algunas de las opiniones que circulan tras el caso mencionado.

La reacción de Hugo Rodallega en redes sociales tras los insultos racistas en Argentina

Insultos van insultos vienen. Cachetadas, empujones y hasta pellizcos se pudieron observar en la transmisión del partido entre Santa Fe y Gimnasia. No obstante, lo que marcó la jornada fueron los tratos discriminatorios de jugadores y parte de la hinchada del ‘lobo’ argentino que no escatimaron en llamar a Hugo Rodallega y Wilson Morelo: “Mono hijo de put*”.

Esta fue la imagen que posteó Hugo Rodallega después de los bochornosos hechos que se presentaron en el partido de Santa Fe contra Gimnasia. / Imagen @hugol1120

Terminado el encuentro, el vallecaucano publicó en Twitter una imagen suya a blanco y negro, con la camiseta de Santa Fe y haciendo un gesto de dolor con su boca. La imagen la acompañó con un numeral (#NOALRACISMO✊🏿) que ha sido replicado no solo por hinchas del cuadro ‘cardenal’, sino también por seguidores del fútbol en general que como lo manifestaron en varios comentarios, rechazan rotundamente estos actos de racismo.

Muchas han sido las reacciones por parte de la prensa colombiana y argentina sobre el hecho, además de varios periodistas deportivos que le han manifestado a Hugo Rodallega su apoyo después de este lamentable episodio que pasó a ser protagonista más allá de lo acontecido futbolísticamente, el 1-0 a favor de Gimnasia y Esgrima de La Plata.