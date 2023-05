Rodallega denunció, entre lágrimas, racismo en el partido de Santa Fe y Gimnasia: “Me llamaron mono y negro”

Santa Fe perdió por 1-0 ante Gimnasia en La Plata por la cuarta fecha de la Conmebol Sudamericana. (Foto Baires)

Independiente Santa Fe sigue sufriendo en el final del primer semestre de 2023, primero con la eliminación en la Liga Betplay y ahora en la Conmebol Sudamericana tras perder 1-0 con Gimnasia en Argentina, estar al borde de quedar afuera del torneo internacional y sin definir un técnico en propiedad.

Luego de que expulsaran al entrenador Gerardo Bedoya en el duelo del martes 23 de mayo, junto a Wilson Morelo y Juan Daniel Roa, se le sumó el problema con Hugo Rodallega por sus denuncias sobre supuestos comentarios racistas que sufrió en el Bosque.

Este caso se suma a lo ocurrido con Vinicius Junior, delantero del Real Madrid que fue víctima de gritos discriminatorios por parte de algunos aficionados del Valencia y que encendió las alarmas en la Liga Española y FIFA sobre el racismo que se mantiene en el fútbol.

“Me llamaron mono y negro”

Rodallega habló en entrevista con el canal deportivo ESPN sobre el encuentro que perdió Santa Fe 1-0 ante Gimnasia por Conmebol Sudamericana, y denunció que fue víctima de varios comentarios racistas durante el partido que le causaron mucha indignación.

“No mejoramos como humanidad nosotros. Es un desastre lo que pasa en el mundo entero y una tristeza que vengamos acá, no estoy diciendo que perdimos porque la gente ofende, pero el tema del racismo ya cansa. Me llamaron mono y negro, es una falta de respeto y tristeza”, aseguró el delantero.

El delantero Cardenal también aseguró que recibió esos comentarios durante el choque con jugadores de Gimnasia, que terminó con cuatro expulsados: “Nos pasó a todos cuando fue el problema, son cosas que pasan dentro de la cancha, nosotros podemos discutir, pelear y puede haber expulsados, pero que la gente empiece a meterse con el tema de la raza, a mí me da tristeza”.

“A mí no me duele que hayamos perdido porque se puede perder a último minuto, nosotros en Bogotá lo ganamos así y ellos se van con la fortuna. Me duele lo que pasa en el estadio, en el entorno porque nosotros los tratamos bien, los respetamos y ellos hoy no a nosotros”, agregó Rodallega.

Partido caliente

Los supuestos comentarios racistas que recibió Hugo Rodallega solo fueron uno de tantos hechos que calentaron el partido de Gimnasia con Santa Fe por la Conmebol Sudamericana, y que tuvo toda clase de emociones de principio a fin hasta el gol agónico de Franco Torres.

Previo al final del primer tiempo, una discusión entre jugadores de ambos equipos terminó con la expulsión de Wilson Morelo por golpear en la cara a Felipe Sánchez, también sancionado con la tarjeta roja, y en esa misma acción castigaron a los entrenadores Gerardo Bedoya y Sebastián Romero.

Sobre el final del compromiso, Santa Fe no solo sufrió por el gol al último minuto de Franco Torres, sino porque Juan Daniel Roa vio la cartulina roja previo a esa anotación que dejó a los bogotanos al borde de una nueva eliminación en la temporada 2023.

¿Y el nuevo técnico?

Santa Fe está al borde de la eliminación en la Conmebol Sudamericana y busca con urgencia un entrenador en propiedad para salvar lo bueno que dejó al equipo en una temporada muy complicada, pero la búsqueda está dividida entre las opciones de Leonel Álvarez y Rodolfo Jorge de Paoli.

El técnico argentino, actualmente locutor deportivo, tiene experiencia en el fútbol de ascenso en su país, salió campeón en 2021 de la Primera B Nacional con Barracas Central y aseguró que le gustaría dirigir en el fútbol colombiano, pese a su poca experiencia con clubes grandes.

“Sigo mucho el fútbol, me gusta mucho la liga colombiana porque las he estudiado, las he analizado; es una de las ligas con mayor porcentaje de posesión”, afirmó De Paoli en una charla con la emisora Radio de la Red.