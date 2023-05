Reforma a la salud: qué artículos pasaron y cuáles fueron eliminados en la Comisión Séptima de la Cámara

La votación de los últimos artículos del articulado finalizó en la noche del martes 23 de mayo. Cámara de Representantes (vía Twitter)

En la mañana del martes 23 de mayo, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes reanudó el primer debate sobre el proyecto de reforma a la salud. La discusión fue retomada tras la aprobación de más del 80% de los artículos en la sesión llevada a cabo el jueves 18.

Ese día, los integrantes de la Comisión avalaron algunos de los apartados más críticos de la iniciativa, como el 60, que establece las nuevas funciones del Adres; entre estas, ser la única entidad responsable de destinar los pagos a clínicas y hospitales del país. En ese sentido, si la reforma se aprueba ante el Congreso en pleno, las EPS ya no serán las encargadas de desembolsar esos recursos.

Bajo ese panorama, en la sesión del martes 23 se votaron los últimos 22 artículos de la ponencia. Durante la discusión fue avalado el cuarto, que establece un cambio en el modelo actual de salud; así como el 122 y 123, relacionados con el ejercicio del personal médico en el país.

También se aprobó el artículo 138, que otorga facultades especiales al presidente de la República durante los seis meses siguientes a la sanción del proyecto (en caso de ser aprobado) para iniciar un proceso de capitalización de Nueva EPS. Igualmente, vio luz verde el 24, que reglamenta la coordinación nacional de la prestación del servicio.

Los hundidos

Durante el debate no todo fue ganancia para el Gobierno nacional: se eliminaron en bloque los artículos 36, 59, 70, 71, 72, 74, 79, 80 y 81, que estaban relacionados con la financiación de servicios de alta complejidad, los cambios en la administración de recursos en los departamentos y la administración del Adres en los fondos regionales.

“Fue cambiado sustancialmente”: ministro de Salud sobre el articulado

Guillermo Jaramillo mencionó en el debate que hubo cambios drásticos a comparación del presentado por el Gobierno nacional y Carolina Corcho, entonces jefa de esa cartera. En ese sentido, rescató el diálogo con las bancadas y el trabajo pedagógico con trabajadores de la salud, pacientes y EPS.

“Lo que comenzó como un proyecto de reforma ya no es. Esto ha cambiado sustancialmente con el beneplácito del presidente de la República, con la posibilidad de haber dialogado con los partidos políticos, trabajadores, entidades científicas y pacientes. Hemos aceptado todo lo que creemos que es importante”, manifestó el alto funcionario.

Posterior a la aprobación del proyecto de ley 339, el ministro felicitó la labor realizada por la Comisión Séptima y recordó que a las 12 horas de discusión del jueves 18, se sumaron otras ocho del martes 23. Con tono mesurado, también dejó en claro que con la eventual aprobación de la reforma en plenarias “se construirá sobre lo construido”.

El ministro del interior, Luis Fernando Velasco, también celebró el visto bueno de la Comisión, recordó una anécdota para que los representantes de esa sección dieran cuenta de la magnitud de la decisión tomada en la sesión.

“Hace un par de años en el Parque Jaime Duque se me acercó una señora y de pronto me abrazó y se puso a llorar, y me contó que ella había salido de una quiebra porque yo había impulsado la Ley de Habeas Data que sacó a mucha gente de DataCrédito. Ese es un tema menor, pero yo quiero que ustedes dimensionen lo que acaban de hacer”, dijo Velasco Chaves. De paso, mencionó las ventajas que, según él, tendría una eventual aprobación e implementación de lo contemplado en el proyecto de reforma.

Sumado a eso, congresistas como Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, celebró la votación positiva y dijo que el primer propósito de esa reforma es “que la gente tenga una salud más digna y las EPS no se sigan embolsillando la plata”. El presidente Gustavo Petro, por su parte, destacó el trabajo de los integrantes de la Comisión Séptima.

El presidente de la República resaltó el trabajo de los integrantes de la Comisión Séptima que impulsaron la votación positiva del articulado. Twitter (@petrogustavo)

El articulado llega a plenaria de la Cámara en medio de apoyos y reparos. Si bien el Gobierno nacional logró acuerdos con los partidos de la U, Liberal y Conservador (en medio de intensas discusiones que duraron semanas), aún existen reparos alrededor de puntos clave, como una posible eliminación de las EPS y el poder que tendría el Adres para la administración total de los recursos.

Con todo y eso, hay más apoyos que reparos a la reforma que tiene como grandes opositores a Cambio Radical y el Centro Democrático.