Por qué la Dimayor no es responsable en el gol no convalidado a Nacional frente a Pasto

Las cámaras de las transmisiones son puestas por el canal dueño de los derechos de televisión, Win Sports.

La primera fecha de los cuadrangulares semifinales del torneo apertura 2023 del fútbol colombiano fue marcada por varias polémicas arbitrales durante los partidos, la más llamativa de todas se registró en el Estadio Libertad en Nariño, luego de que el delantero de Atlético Nacional Francisco da Costa impactará con su cabeza un balón que terminó siendo atajado por el guardameta del Deportivo Pasto, Diego Martínez, sin embargo, varios planos mostrarían que esto fue luego de que el esférico ya hubiera pasado la línea de gol.

A pesar de que la jugada fue observada por el árbitro central del partido, quien fue llamado por los encargados del VAR, esté no evidenció en ninguno de los planos una imagen que comprobará que el balón efectivamente había traspasado la línea del arco defendido por el club local, por lo que tras varios minutos determinó que la anotación no era válida.

En las redes sociales, los hinchas de Atlético Nacional criticaron el accionar del árbitro, esto además de cuestionar el número de cámaras que fueron utilizadas para transmitir el partido, ya que varios espectadores presentes en el estadio grabaron con sus teléfonos celulares planos en los que se demostraría que el balón ingresó y debía haber sumado al marcador.

Win Sports explicó por qué no contaron con una repetición diferente al gol mal anulado de Atlético Nacional ante el Deportivo Pasto. Captura Win Sports.

Por qué la Dimayor no se pronunció al respecto

A pesar de que la Dimayor es la máxima entidad responsable del fútbol profesional en Colombia, los detalles en la transmisión de los partidos son responsabilidad del canal deportivo Win Sports, debido a que como sucede en otras ligas del mundo, la federación de cada país trabaja con empresas de la industria audiovisual para que adquieran los derechos de las transmisiones o el manejo del VAR.

En Colombia los derechos de las transmisiones están a cargo de Win, mientras el manejo del VAR es responsabilidad de la empresa MediaPro, sin embargo, los árbitros que hacen parte del árbitro asistente de video lo hacen desde las cámaras y planos que envía la transmisión oficial, las cuales son las mismas que pueden observar los televidentes del canal deportivo.

Frente a esto, Win se pronunció mediante el relator Eduardo Luis López, que presentó disculpas por parte del canal, afirmando que aunque habitualmente las transmisiones del fútbol colombiano cuentan con 13 cámaras, el partido en el Estadio Libertad solamente tuvo seis por complicaciones que tuvieron para trasladarlas hasta Pasto.

“Todos los partidos los hacemos con trece cámaras, pero este partido lo hicimos con seis. No pudimos llevar la trasmisión completa porque las vías para llegar a Pasto no están listas. No hay acceso, hay una sola vía para llegar, pero los proveedores nos dijeron ‘no llegamos’. Esa móvil que habríamos mandado, es la misma que usamos para los demás partidos”, fueron parte de las palabras de Eduardo Luis.

Cómo funciona la transmisión de fútbol profesional en otros países

La empresa audiovisual MediaPro no solamente funciona en Colombia, ya que esta compañía también es la encargada de las transmisiones de fútbol profesional en España, Bélgica y China, teniendo en estos países además la gestión de los derechos deportivos y la comercialización internacional de estos torneos de primera división en el Europa.

Por lo que a diferencia de Colombia, es esta empresa la que se encarga de distribuir los derechos de transmisión a los canales de televisión, los cuales reciben la señal de origen por parte de MediaPro, que son los encargados de las cámaras de televisión y detalles puntuales durante los compromisos deportivos, incluyendo las herramientas que utilizan en el VAR.

A diferencia de las trece cámaras que se emplean habitualmente para las transmisiones del fútbol colombiano, el número en el español es superior, teniendo como ejemplo El Clásico entre Barcelona y Real Madrid, el cual contó con 38 cámaras de grabación en 5K.