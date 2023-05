Por comer, dormir, afeitarse, tinturarse y hacer trasteos en los buses articulados: las curiosas multas que se imponen en TransMilenio

La falta de tiempo no es una excusa. Y las 32 mil sanciones que se han impuesto en TransMilenio por comportamientos indebidos al interior del sistema son prueba de ello.

Y es que el servicio de transporte más utilizado por los bogotanos, para algunos, ha servido de dormitorio, restaurante y salón de belleza –bromeaba un periodista en televisión abierta–. Se han vuelto comunes las riñas, el comercio y los videos virales sobre casos que, aunque parezca difícil de creer, son completamente reales.

Al respecto se pronunció de manera tajante el coordinador de seguridad de TransMilenio, Andrés Nieto, en una entrevista concedida para el matutino de Arriba Bogotá: “incumplir el manual de TransMilenio da una multa tipo cuatro; es decir, cerca de un millón de pesos. Esto es fundamental, porque todos los policías que perdamos en estas cosas que son de auto regulación, es un policía menos contra la delincuencia”.

Y es que, de acuerdo con el funcionario: “Hemos visto de todo: desde personas haciendo cenas en TransMilenio, rasurándose, tinturándose, durmiendo, haciendo trasteo. Y esa es una situación de cultura ciudadana en la que necesitamos ayuda (de parte) de la ciudadanía”.

De ahí que su “recomendación fundamental” es tener un buen comportamiento para que el sistema pueda mejorar de lado y lado.

“Gracias al refuerzo que tenemos de policía, 32 mil ordenes de comparendos se han impuesto; de las cuales, si bien 26 mil están dadas por la evasión del pasaje, tenemos otras como el porte de armas; los trasteos; el tema de riñas; enfrentamientos; confrontaciones que hemos visto desde por sillas en adelante, en donde las personas literalmente se agreden o se mechonean, y eso es lo que tenemos que evitar. Así podemos usar las autoridades que tenemos en temas de seguridad y contra los delincuentes”.

Más que necesarias según las cifras. Y es que, en lo que va del 2023 la policía metropolitana de Bogotá ha capturado a al menos 590 personas que cometieron hurto al interior del sistema de transporte.

“Al momento tenemos una reducción importante de todo lo que tiene que ver con los índices delictivos; sobre todo en el tema de hurto, donde hay una reducción a comparación del año pasado del 11%”, comentó el subcomandante de la policía de TransMilenio, Absalón Ávila, para el medio citado.

Casó contrario al microtráfico y la venta de estupefacientes, pues “dentro del análisis (notamos) un aumento en lo que tiene que ver con incautaciones, logrando así casi un 2.500% más que el año pasado, casi cinco mil gramos más que el año pasado”, sentenció.

“TransMilenio a la carta”: jóvenes cenaron con mantel, pasta y vino en el interior de un articulado

En los buses del TransMilenio –el medio de transporte más utilizado por los bogotanos– probablemente, ya se haya visto de todo. Celebridades disfrutando de la experiencia, pasarelas, fiestas, bailes exóticos, trasteos, relaciones sexuales, hurtos, expendio de drogas, violaciones, asesinatos y hasta el famoso cuidador de ratas que las alquila para ser acariciadas.

Sin embargo, entre sus sillas y barandas sigue habiendo quienes logran sorprender a los usuarios del sistema, este es el caso de un grupo de jóvenes –cuatro, para ser exactos– que, por razones desconocidas, decidieron instalar una mesa en el área para coches y sillas de ruedas, con un mantel, para darse un banquete.

Entre estación y estación, previo a llegar a su destino, decidieron aprovechar el tiempo como ningún otro pasajero, y adelantaron la cena, para disfrutar de pasta y vino, entre quienes –asombrados– continuaron su viaje, haciendo caso omiso de la peculiar escena que fue captada en una serie de fotografías, que se hicieron virales gracias a la publicación de la cuenta “Mi Bogotá bella”.

Con la descripción “TransMilenio a la carta”, usuarios, en redes sociales, iniciaron una conversación alrededor del extraño suceso:

“Lo que faltaba, ahora también tocará reservar para ingresar al Transmilenio”, “La gente si es más envidiosa, yo me les hubiera unido al banquete”, “De todo lo que he visto esto es lo más impresionante”, “ay que quitarles la amargura a los bogotanos”, “vino de la casa”, “Me gustaría conocer el contexto. Fijo fue que iban para la casa de alguno y la mamá no le dejó entrar a los amigos”, se lee en algunos comentarios.

Sin embargo, de acuerdo con la Empresa de Transporte del Tercer Milenio: “Está prohibido comer dentro del Sistema” y “si tienes hambre debes aplazar tu antojo, evita sanciones”.

Respondiendo a un usuario en Twitter, la compañía explicó: “quien consuma alimentos, bebidas, derivados del tabaco o sustancias prohibidas al interior de los buses o infraestructura del Sistema recibirá una multa”.

Aunque “a estas multas por comportamientos contrarios a la convivencia se les puede aplicar un descuento del 50% por asistencia a cursos pedagógicos, en un periodo de 5 días hábiles a la imposición de la multa”.