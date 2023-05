Majida Issa y Josse Narváez tendrían listo su regreso a la televisión con novela de Julio Jiménez

El proyecto incluiría a otros reconocidos personajes de la televisión nacional | Foto: Instagram @majidaissa

Luego de sus participaciones en ‘Enfermeras’ y ‘Leandro Díaz’, la actriz Majida Issa estaría trabajando en un nuevo proyecto para la televisión colombiana.

Te puede interesar: Pautips reveló que padece una afectación en la piel: “Lo acepto y me enfoco en lo que sí me gusta de mí”

El encargado de suscitar el rumor fue el periodista Carlos Ochoa, quien aseguró que la mujer de 41 años haría parte del elenco de una historia escrita por los libretistas Iván Martínez y Julio Jiménez, conocido como ‘El maestro del suspenso’.

“Dicen que tendrá un reto actoral muy grande porque tendrá que interpretar a un personaje que no es lo que parece”, expresó el comunicador.

'La sustituta' sería el nombre de la serie | Foto: Instagram @majidaissa

Otra gran actríz que, según Ochoa, estaría en la producción con Majida Issa es Geraldine Zivic, recordada entre los televidentes colombianos por ‘Los reyes’, ‘La nieta elegida’ y ‘Aquí no hay quien viva’.

Te puede interesar: Ibai Llanos, compañero de Piqué en la Kings League, elogió “Acróstico” de Shakira: “Es como un abrazo en el corazón”

“Ella sería la villana y dueña de una mansión a la que llegaría el personaje de Majida. Todo está lleno de suspenso y locura”, agregó.

Josse Narváez sería otro de los miembros elegidos para el elenco, lo cual marcaría su regreso como actor, pues durante años se ha desempeñado como presentador de varios programas, entre estos ‘Guerreros’.

Te puede interesar: El heavy metal de Gojira y Mastodon se tomará Colombia en 2023

“Dicen que Roberto Cano también estaría en la producción y que le ganó el casting a otros grandes actores para interpretar a un personaje que da miedo (...) Volveríamos a ver también a Lucas Buelvas”, concluyó Carlos Ochoa.

Los demás datos que entregó Carlos Ochoa sobre esta producción es que se comenzaría a grabar en junio de 2023 y sería un proyecto del canal RCN para Vix, plataforma digital cuyo catálogo se basa en series y telenovelas latinoamericanas.

Las declaraciones del periodista, conocido como ‘La biblia de la televisión’, se apoyan a unas que entregó la propia Majida Issa hace apenas unos días, cuando desmintió estar atravesando por una crisis laboral.

De hecho, en aquella ocasión dejó en claro que se encontraba rodando un proyecot, aunque no entregó mayores detalles al respecto.

“Amores míos no se preocupen. Estoy bien de salud, mi familia está bien y sigo actuando y cantando feliz. Agradezco a todos su preocupación, pero esas noticias son falsas. Besos a todos!”, escribió la actriz recordada por su papel de La Diabla en la famosa narcoserie “Sin senos no hay paraíso”.

La actriz estuvo alejada de la televisión, pero no sin trabajo, pues desde hace meses hace parte de una puesta en escena junto a Marbelle, Yolanda Rayo e Ilona | Imagen: cortesía

¿Por qué Majida Issa no quiso estar en ‘El final del paraíso’?

Esta telenovela surgió como secuela de ‘Sin senos no hay paraíso’, en la cual esta actriz interpretó a Yesica Beltrán ‘La Diabla’, y aun cuando este personaje le generó gran reconocimiento entre el público latinoamericano, ella decidió dar un paso al costado al saber que, luego de tres temporadas, la historia iba a continuar.

“Hay ciclos que se cumplen y siempre he creído que mi objetivo y respeto son hacia el televidente. La historia dio un montón de giros y sentía que había cumplido esa etapa”, manifestó la mujer de 41 años.

La ausencia de Majida Issa en la serie generó molestia entre los televidentes | Foto: Colprensa

Además, subrayó que “interpretar por interpretar” no está acorde con su trabajo y por eso se despidió de ‘La Diabla’, en lo que ella consideró como un acto correcto y, aunque admitió que ha tenido momentos de dificultades económicas, no se arrepiente de esta decisión.

“Los personajes son míos hasta el momento que se cuenta una historia y tengo qué aportarle. Cuando ya siento que no tengo más qué darle, me despido feliz (...) Tener trabajo en una carrera tan inestable como esta es una ganancia, pero uno tiene que poner en la balanza, trabajar por trabajar o hacer personajes. Yo nunca he trabajado por trabajar, a pesar de que he tenido necesidades económicas o que actuar no suple en todas las ocasiones las necesidades mensuales”, añadió Majida Issa.

En su reemplazo llegó Kimberly Reyes y como argumento para explicar el notable cambio, los escritores de ‘El final del paraíso’ inventaron que Yesica Beltrán había cambiado de rostro para huir de las autoridades.

Y aunque el seriado fue un fracaso en audiencia, según Gregorio Pernía, quien interpreta en la producción a ‘El Titi’, se viene una segunda temporada.