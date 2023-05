Juan Diego Alvira reveló que le propusieron ser modelo webcam: “Hasta me lo estoy pensando”

Es de destacar que en abril del año en curso, el presentador reveló que extraña hacer televisión y que es a lo que se ha dedicado desde que es muy joven

En medio de una entrevista con el programa matutino del Canal RCN Buen Día Colombia el expresentador de Noticias Caracol Juan Diego Alvira habló de lo que ha pasado en su vida profesional desde que decidió renunciar a su cargo en el informativo nacional para entrar luego a trabajar en la revista Semana, medio de comunicación del que también renunció meses después. Dentro de lo que contó, el periodista aseguró que le ofrecieron ser modelo webcam.

“Me propusieron para webcam y hasta me lo estoy pensando (…) En RCN fue una opción muy interesante hubo contactos, acercamientos, intereses, pero como suelen ocurrir muchas veces se apagó”, dijo el comunicador que, tras no adaptarse en otros medios de comunicación, decidió iniciar su propio proyecto.

Es de destacar que en abril del año en curso, el presentador reveló, en una charla con Kienyke, que extraña hacer televisión y que es a lo que se ha dedicado desde que es muy joven. “La verdad es que duré más de 20 años haciendo televisión en CityTV y Caracol. Me fui en una experiencia corta, pero intensa en Semana, donde duré a duras penas cinco meses e hice una especie de diplomado en esto del mundo digital y un día comencé a extrañar a los medios tradicionales”, inició diciendo.

“Me hace mucha falta y una cosa que me pasó fue que comencé a viajar mucho en Semana a las regiones y un día en la frontera con Venezuela iba por una trocha y pasó una señora y me reconoció. Se me hizo raro porque era una zona bien alejada. Luego pasamos a Venezuela y pasó lo mismo con un señor. Ese fue el primer ‘timbronazo’”, añadió.

En octubre del 2022 reveló que se había ido de Noticias Caracol porque ya estaba cansado. En una charla con el programa de chismes del Canal Uno ‘Lo Sé Todo’ relató: “La verdad en ese instante no había nada de propuestas ni por el estilo (...) Ya venía sintiéndome un poco asfixiado con lo que venía haciendo hace tanto tiempo, madrugando tan temprano (...) Tomamos el chance, la opción, y me convencieron”.

Fue en septiembre de ese mismo año cuando se despidió de sus fieles televidentes. “Fueron casi 12 años extraordinarios, 4.170 mañanas entrando a sus casas queridos televidentes. Gracias al maravilloso equipo de Noticias Caracol. No sería el periodista que soy sin Noticias Caracol. No habría podido pagar mi crédito hipotecario”, inició diciendo.

“Gracias por todos los aplausos, por todos los reconocimientos que hicieron ustedes, queridos televidentes. Se los digo de corazón. También me equivoqué muchas veces, les presento disculpas. No fue nunca de mala fe. Pero vendrán otros tiempos”, añadió. Fue tiempo después cuando hizo su aparición en la revista Semana.

En otra entrevista con ‘Lo sé todo’, Juan Diego habló de las razones por las cuales había decidido, también, irse de aquel portal informativo. Sus argumentos se basaron en querer dedicarse a su pequeña hija y a su esposa. “Nunca había tenido una interrupción laboral después de más de 20 años de trabajar ininterrumpidamente, y estoy tratando de hacer otras cosas”, comentó.

“He batido un récord en lectura, me he leído más de 15 libros, he visto cualquier cantidad de películas. Hasta he tenido tiempo de dármelas de encantador de perros (...) He tenido más tiempo para ser papá, he tenido más tiempo para conocer y descubrir a mi hija, he tenido tiempo para mi esposa y para hacer todavía un mejor esposo (...) Hay unas posibilidades laborales muy interesantes que de pronto por estar dando declaraciones uno puede incurrir en imprudencias (...) Ya vendrá su momento adecuado para que pueda contarles cuál va a ser esa gran opción”, concluyó en aquella conversación.