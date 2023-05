Clara Chía ayudaría a resolver la supuesta crisis financiera que tendría Gerard Piqué en sus empresas

Mientras se conoce más información sobre el destino de los negocios del campeón del mundo del 2010, se reveló que, al parecer, hubo una discusión entre Clara Chía y la mamá del exjugador del Barcelona

ue La historia de amor entre el exfutbolista Gerard Piqué y Clara Chía se ha convertido en una de la más polémicas y sonadas de la industria del entretenimiento en los últimos años. La relación entre ambos quedó en medio de las críticas luego de que se descubriera que habían empezado a salir mientras el deportista se encontraba casado con la cantante colombiana Shakira. A la extensa trama del presunto triángulo amoroso, ahora, se suma la supuesta salvación que significaría Chía para la empresa de Piqué, que estaría en crisis.

“Piqué se está cayendo en picada, Piqué se derrumba. Sus empresas están en la mira en la salida del programa ‘Sálvame’ de Telecinco, la entrada de Piqué ahí es un acto de censura para nosotros... ¿qué hay detrás de esto?”, comentó Javier Ceriani, presentador del portal informativo Chisme No Like, que le ha hecho un cercano seguimiento a la historia.

“Han decidido centrarse en otros proyectos como la Kings League y el FC Andorra. Para la final de la Copa Davis se quedaron con las manos vacías, por lo tanto, sin trabajo y esto provocó una crisis en Kosmos Management, pues los tenistas a los que representaban se vieron afectados por ellos (...) Tras el anuncio del cierre de Kosmos Tennis, varios deportistas se han quedado en el limbo, por lo que se manifestaron y le pidieron otras salidas para solucionar el problema y evitar el cierre, pero la decisión era irrevocable”, se añade en la investigación realizada por parte de aquel espacio ya reseñado.

Clara Chía entra a jugar en este conflicto porque, según dice la indagación, ella habría ayudado a cerrar algunas filiales, lo que le habría permitido recibir una millonaria cifra de dinero que terminaría beneficiando a su pareja, Gerard Piqué. Es de destacar que la pareja se conoció. justamente, gracias a Kosmos.

Mientras se conoce más información sobre el destino de los negocios del campeón del mundo del 2010, se reveló que, al parecer, hubo una discusión entre Clara Chía y la mamá del exjugador del Barcelona.

“Piqué deja en muy mal lugar a Clara Chía y revela que si ella no ha conocido a sus hijos, que si no ha coincidido nunca en el ámbito familiar, no es por el odio que le tiene Shakira sino porque Clara Chía no quiere. Es voluntad de Piqué y Clara que ella todavía no conozca a los hijos de 8 y 10 años de Piqué”, destacó el portal El Nacional de Cataluña.

Recientemente, de hecho, de acuerdo con el paparazzi Jordi Martin, quien ha seguido el divorcio de Shakira de cerca, comentó que los hijos de la colombiana y Piqué no tendrían interés en conocer a Chía. Una condición que los menores le habrían puesto a Piqué es que cuando los visite en Miami sea sin la novia. Los nenes no quieren ni ver a Clara, le han dicho a su padre que no quieren conocerla. Por favor, los diez días que vengas a Miami no queremos estar con ella (...) Creo que los niños están volcados con su mamá, han visto que la ha pasado muy mal”, relató el comunicador.

Es de recordar que fue a principios de abril cuando la cantante colombiana se despidió de Barcelona a través de sus redes sociales, luego de tomar la decisión de mudarse con su dos hijos, Milán y Sasha, a Miami, en Estados Unidos. Aunque se mostró agradecida con España y emocionada por la nueva vida, pocos días después dedicó un contundente mensaje a la prensa. Pidió a los periodistas respetar a sus hijos, dos menores de edad. Denunció que comunicadores los habían estado cuestionando e, incluso, siguiéndolos imprudentemente.

“Confío en que los periodistas y fotógrafos sean sensibles a la situación que enfrentan Milán y Sasha y puedan comportarse de la forma más humana posible con ellos, teniendo en cuenta que se trata de la salud y la integridad física y emocional de dos menores de 8 y 10 años que solo desean poder salir a la calle, y asistir al colegio sintiéndose a salvo y teniendo la tranquilidad de no ser perseguidos o sometidos al escrutinio constante de las cámaras”, redactó al decir que hacía la solicitud desde su condición de mamá, y no de artista.