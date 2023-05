Caso de Álvaro Uribe Vélez: esta es la jueza que le negó la preclusión al expresidente

La jueza que negó la preclusión del caso contra el expresidente Álvaro Uribe

La jueza 41 Penal del Circuito de Bogotá denegó la solicitud de preclusión solicitada por la Fiscalía en el caso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, pero la decisión será apelada por el ente investigador.

Dada la importancia del caso, muchos se preguntan sobre la identidad de la jueza; se trata de Laura Estella Barrera Coronado y empezó su carrera como juez civil municipal en Villavicencio. Tiene 57 años de edad, nació en San Martín, en el departamento de Meta y se graduó de Derecho en 1990.

En el 2004 llegó a un despacho penal del circuito donde comenzó diferentes tipos de procesos, como fue el de una diputada por una antena de comunicación cerca del cerro Buenavista en el departamento de Meta. También, se desempeñó como juez tercera de ejecución de penas y medidas de Bogotá.

Barrera Coronado es una destacada autora, ya que tiene tres libros de Derecho: “Vulneración de derecho de los niños” en el 2013; “Eutanasia; un enfoque constitucional” también en el 2013 y –finalmente– en el 2014 escribió “Víctimas y campesinos: el caso de la tierra en Colombia”.

Hasta el momento, se desconoce si la juez Laura Estella Barrera Coronado tiene un esquema de seguridad dada la envergadura del proceso que lleva en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Le niegan la preclusión a la fiscalía en el caso en contra de Uribe Vélez

En la tarde del 23 de mayo de 2023, la jueza decidió continuar con el juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe por el delito de soborno. En una audiencia que duró toda la mañana y parte de la tarde del martes, la jueza encontró las pruebas necesarias para llevar al exsenador a juicio.

La jueza del Juzgado 41 de Conocimiento de Bogotá decidió que el exsenador debe responder por el soborno al testigo Juan Guillermo Monsalve, pues para la jueza, el fiscal Javier Fernando Cárdenas no realizó un trabajo serio y acucioso con el que se pueda sustentar la solicitud de preclusión realizada por la Fiscalía.

La solicitud de que Álvaro Uribe se presente a juicio por el delito de soborno tiene que ver con la necesidad de que la defensa del exsenador argumente el porqué de las supuestas presiones a Juan Guillermo Monsalve realizadas por el apoderado del exsenador, Diego Cadena.

Entre las evidencias sobre las presiones se encuentra una grabación realizada por el mismo Monsalve en un reloj en el que se puede apreciar la solicitud que recibió para redactar un documento con el que se esperaba evitar que se le abriera una investigación a Uribe Vélez en la Corte Suprema de Justicia.

También, existe la grabación de una llamada que sostuvieron Álvaro Uribe y Diego Cadena en la que el exsenador aprobaba la conducta del abogado y en el que se le puede escuchar a Uribe confirmar a Cadena con la frase “proceda doctor Diego”.

La jueza también explicó que es relevante que Juan Guillermo mantenga su condición de testigo, pues evidenció un hecho delictivo, por lo que su declaración será importante para el proceso; como también, la condición de testigo de la exesposa de Monsalve, Deyanira Gómez, pues fue la persona que facilitó la salida de la cárcel del dispositivo que contenía las grabaciones.

Es menester acotar que el abogado Diego Cadena también se enfrenta a un proceso por soborno y fraude procesal, por lo que en la audiencia, la jueza Barrera aseguró que no tiene sentido acusar a Diego Cadena y absolver a Álvaro Uribe, que está siendo investigado por los mismos hechos y agregó que, “las cosas no pueden ser y no ser”.