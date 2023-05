Anuel AA le pidió perdón a Karol G con su particular manera, pero fue blanco de críticas

La ruptura entre Karol G y Anuel AA se dio en abril de 2021, luego de que los planes de vida de ambos se mostraran muy distanciados, según han dicho al respecto | Foto: Instagram @karolg

Un nuevo episodio entre Karol G y Anuel AA se escribió el 22 de mayo durante un concierto que el boricua realizó en Estados Unidos, donde uno de sus fanáticos lo sorprendió con un curioso regalo.

Te puede interesar: Nicky Jam puso en duda las tensiones entre Anuel AA y Feid: “En el fondo de todo hay mucha estrategia”

Resulta que en plena presentación el reguetonero recibió un cartel que estaba repleto de fotos que se tomó con la ‘Bichota’ cuando eran novios, y decía: ‘perdónalo bebecita’.

La reacción del artista fue la esperada por la gran mayoría del público, pues al ver el obsequio sonrió, lo tomó en sus manos y procedió a mostrarlo al resto de su fanaticada. Sin embargo, el mensaje que envió fue lo que más llamó la atención en ese momento.

Te puede interesar: Anuel AA acusó por redes sociales a Feid de liderar una campaña de acoso en su contra: “Ustedes ya saben quién es celoso”

“Reina, te están hablando ¡Ya basta! ¡Demuéstrale al mundo que se necesita es paz!”, dijo Anuel AA a Karol G entre risas.

Este fue el momento en que Anuel recibe el cartel y pide una tregua a la 'Bichota' | Video: Instagram

Los comentarios ante lo sucedido no tardaron en suscitarse a través de redes sociales y la gran mayoría de internautas criticó al intérprete de ‘Amanece’ y ‘Triste verano’ por falta de coherencia,

Te puede interesar: Anuel AA se arropó con manta de Karol G en concierto

“Él fue quien comenzó todo y ahora quiere dar lecciones de paz”, “aparte de ridículo es un incoherente”, “este mamarracho ya no sabe qué inventar”, “se dio cuenta que no tiene talento para la música y ahora le gusta protagonizar chismes”; son algunos de los comentarios que recibió.

Sin embargo, hay quienes continúan rumoreando que toda la polémica entre los cantantes hace parte de una estrategia para promocionar una supuesta colaboración con Feid, supuesto novio de Karol G.

Insultos han ido y venido entre el colombiano y el boricua | Fotos: Instagram @feid @karolg @anuel

Las canciones que Karol G escribió tras su ruptura con Anuel AA

‘TQG’ ha sido el mayor éxito de ‘Mañana será bonito’, el nuevo álbum de la ‘Bichota’, pero lo que pocos sabían es que la canción está escrita desde hace mucho tiempo y, de hecho, no iba a ver la luz por decisión de la propia cantante.

“Esta es una canción que tengo hace más de año y medio y que ya no iba a salir. Para este álbum tenía 60 canciones y fue difícil escoger cuáles iban a incluirse, y al final casi que fue una lotería porque yo no me decidía (...) Yo escribí ‘TQG’ el mismo día que escribí mi verso de ‘Mamiii’ y, a pesar de que estaba pasando por un momento duro de mi vida, no quería que todo mi arte girara alrededor de eso. Y aunque me encantaba la canción dije: ‘Es muy bonita, va a ser un himno para mí, pero la voy a escuchar solo yo y de vez en cuando con mis amigos en el carro’ (...) Así iba a ser hasta que entendí lo que estaba viviendo Shakira después de su separación, pues a mí lo que me importa de mis canciones es que representen e identifiquen a la mujer”, comentó a W Radio.

Karol G también contó en esta emisora que son muchas las canciones que ha creado y nadie conoce, pero para ‘Mañana será bonito’ eligió las que considera como una radiografía de su vida.

“Por mucho tiempo escribí canciones tristes, oscuras y de desamor, pero conforme pasó el tiempo y sané la forma de escribir cambió, entonces empecé a hacer canciones de rebeldía y que me empujaban a mí, como mujer, a tocar extremos que pensé me iban a hacer más feliz, pero no. Hasta que hice canciones de amor y de sanar el corazón. Este es un álbum muy personal, en el que cada canción representa un poco de mí y un momento específico de mi vida, y eso me tiene un poco asustada porque siento que le estoy abriendo el corazón al mundo y exponiéndome en una posición que no sé qué tan positiva vaya a ser”, indicó.