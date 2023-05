“Si no fueramos colombianos no estaríamos pasando por esto”: Miguel Ángel López sobre duro momento en su carrera

Miguel Ángel López gana el Tour Internacional de Catamarca 2023. @SupermanLopezN/Twitter

Miguel Ángel López es una de las figuras más queridas del ciclismo colombiano. El nacido en Pesca (Boyacá) ha sumado varias victorias en su palmarés como ciclista luego de pasar por carreras clásicas en diferentes partes del mundo, como en las tres grandes vueltas.

Luego de que el colombiano fuera noticia por la terminación de su contrato con el equipo kazajo Astana Qazaqstam Team y su nuevo fichaje por el Team Medellín, con el que ha logrado interesantes victorias, incluso ante rivales pertenecientes al World Tour, Superman habló para ‘Radio Tour’ sobre la situación que atraviesa actualmente.

Miguel Ángel demandó a su exequipo (Astana Qazaqstam Team) tras su despido “injustificado” ante la Unión Ciclística Internacional UCI, por aparente tráfico de medicamentos y dopaje. Frente a esa situación señaló, “por el momento, el caso está donde está. Mientras tanto, estoy aquí centrándome en las carreras. No tengo ningún problema con la UCI en cuanto a dopaje ni nada por el estilo”.

También señaló:

“Es un caso abierto, pero no estoy siendo investigado, visto como testigo o en problemas de ningún tipo. Entonces, tal vez los equipos tengan un poco de miedo de enfrentarse a un corredor que parece que hay muchos rumores circulando. Pero en lo que se refiere a un problema, no hay ninguno. Mi pasaporte biológico en este momento es perfecto. Tengo licencia UCI vigente que me permite correr en carreras como la Vuelta a San Juan como lo hice con el Team Medellín. Si no fuera así, no podría competir”, agregó.

Además, relató diversas situaciones que vivió con su antiguo equipo, especialmente cuando le jugó “una mala” pasada al no dejarlo ir:

“Lo que pasó con Astana fue bastante complicado. Astana me dejó ir en noviembre de 2022. Me hicieron esperar hasta el último momento para que no pudiera considerar ninguna otra posibilidad de unirme a otro equipo. Me dejaron ir como si nunca me hubieran conocido. Como si yo fuera una persona al azar. Fue un contrato al más alto nivel, pero estoy en paz. Tengo confianza porque sé que no tengo ningún problema con el dopaje o la UCI y por eso estoy tranquilo, disfrutando de las carreras”

Por otro lado, López criticó duramente a las autoridades ciclísticas en Europa y aseguró que hay una persecusión contra él y Nairo Quintana, pues para el boyacense el hecho ser colombianos ha perjudicado su situación actual.

“Hay cosas que han pasado con otros corredores que o bien han dado positivo, o han tenido problemas con la UCI o con los otros organismos que regulan el ciclismo. Pero los casos no tienen el mismo impacto que tienen los casos latinoamericanos. No van a ninguna parte, no pasa nada. No hay consecuencias”.

Nairo Quintana sigue en búsqueda de equipo para correr lo que queda en su calendario ciclístico. @nairoquincoficial/Instagram

“No sé por qué. No sé si es porque somos latinos o porque Colombia tiene mucho potencial en el ciclismo, porque llevábamos muchos años dominando y ellos vieron esto como una oportunidad para empujarnos hacia el fondo. ¿Quizás porque los estábamos eclipsando? Pero es verdad, si no fuéramos colombianos no creo que estuviéramos enfrentando lo que nos está pasando en este momento. Los dos estaríamos ahora mismo compitiendo en el Giro, o preparándonos para el Tour, sin ningún problema”, sentenció.

Nairo sigue actualmente sin equipo luego de haber salido del Arkéa-Samsic por haber dado positivo por dopaje con tramadol durante el Tour de Francia 2022. Aunque ha intentado vincularse a una escuadra europea en las últimas semanas, hay rumores de que la UCI piensa aplicarle un tipo de veto al pedalista de Cómbita, dejándolo sin oportunidades para el calendario de este año.