Sara Uribe descrestó con su nuevo look por redes sociales: en qué consistió el cambio

Sara Uribe. Foto: Instagram @sara_uribe

Sara Uribe es una de las figuras más polifacética de la farándula colombiana. La antioqueña es presentadora, modelo, empresaria, creadora de contenido y, además, realiza otras actividades con las que se ha convertido en un ejemplo de lucha y superación para miles de mujeres en nuestro país.

Te puede interesar: Sara Uribe reveló video junto a Natalia París antes de ser famosa: “Algún día iba a ser como ella”

Sara es una mujer muy activa en redes sociales y constantemente en Instagram publica contenido no solo de su vida profesional, sino también de su vida privada donde comparte con sus seguidores actividades que realiza con Jacobo, su pequeño hijo de cuatro años.

Pero más allá de esto, por ser la figura mediática que es, cada que la paisa se realiza un cambio de look se vuelve casi que tendencia; y fue precisamente lo que la modelo compartió recientemente con sus casi 7 millones de seguidores donde se dejó ver con un color de cabello un poco más sobrio a comparación de como lucía anteriormente.

Sara Uribe descrestó con su nuevo look por redes sociales: la antioqueña cambió de un naranja a un cobrizo claro. / Video @sara_uribe

Un tono cobrizo claro (casi rubio) ahora hace parte del diario vivir de una creadora de contenido que sorprendió a sus fans con el drástico cambio en su cabello, pues antes tenía un color naranja “incandescente” que hacía resaltar el color blanco de su piel.

Te puede interesar: Sara Uribe habló del odio que se encuentra en redes sociales: “¿Cómo hacemos pa’ pararnos todos los días?”

“Gracias a mi @lareinadelasextensiones 👩🏼 por ponerme el mejor pelo cada vez que me antojo de hacer algún cambio, y a mi spa @sarau_beauty por cuidarmelo y alcahuetearme siempre 🧡👩🏼🧡”, escribió la paisa en su publicación.

Sara Uribe es una de las mujeres que más suspiros y comentarios “levanta” por redes sociales en el país; y tras esta publicación, muchos de sus seguidores no escatimaron palabras para resaltar la “buena decisión” que tomó al cambiar su look.

Te puede interesar: Piqué afirmó que quiere quitarse una “maldición” de encima y seguidores hablan de indirecta a Shakira

“Lo tuyo es el Rubió se tenía que decir y sé dijo”; “Tu tono es el rubio, ese otro tono se te veía grotesco, tus facciones son bonitas y delicadas”; “El rubio en definitiva es el color de Sarita🔥”; “Se ve mejor con ése tono”; “Ese color está súper lindo, te luce mucho más!”; “Divino ese rubio dorado cobre se te ve ❤️”; “Incomparable! Te luce muchísimo más el rubio 😍”, fueron algunos comentarios de los fans.

Sara Uribe habló del odio que se encuentra en redes sociales: “¿Cómo hacemos pa’ pararnos todos los días?”

Sara Uribe ha sabido demostrar que no tiene reparo alguno para responder a todo tipo de críticas que le llegan a sus redes sociales. En este sentido, recientemente se mostró desde sus Historias de Instagram hablando de todo el odio con el que se ha encontrado en estas plataformas.

“Hago un paro porque veo tanto odio. Es increíble el odio que hay en estas redes sociales y en la misma vida y en la cotidianidad. Dios mío, antes cómo hacemos nosotros, cómo hacemos pa’ pararnos todos los días, cómo hacemos pa’ que nos salgan los trabajos, para brillar. Cómo hacemos señor, si yo no te tuviera a ti no tuviera nada de lo que tú me das a mí. Gracias por tanto señor, gracias por todo lo que me rodea, gracias por pararme siempre con el pie derecho”.

Sara Uribe habló de todo el odio con el que se encuentra en redes sociales: “¿Cómo hacemos pa’ pararnos todos los días?”

Posteriormente, comentó que varias personas criticaron un video que subió de su hijo. La presentadora paisa no especificó cuál de todos los videos que figuran últimamente en su perfil fue el que se convirtió en el blanco de comentarios negativos, pero si hablamos de los dos últimos: en uno de ellos el pequeño Jacobo (4 años) enumeró las cosas por las que es un niño feliz y en otro clip le regaló a Uribe una medalla por su labor como madre.

“La gente empieza a criticar el video que yo subí del niño, dizque quién sabe qué fue lo que tuvo que hacer, que no sé qué, deje de poner a actuar al niño”.