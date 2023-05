René Higuita se despachó contra la gestión del VAR en el FPC

René Higuita manifestó su inconformidad a través de la redes sociales después del gol no convalidado a Atlético Nacional en el juego que disputó contra Deportivo Pasto.

El gol no validado a Atlético Nacional en el partido contra Deportivo Pasto el pasado 20 de mayo de 2023 ha levantado un montón de reacciones (en son de protesta) por redes sociales donde varios internautas critican la gestión que viene realizando el VAR en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC).

Precisamente, uno de estos críticos a través de las plataformas digitales fue el famoso exjugador y entrenador de arqueros de Atlético Nacional René Higuita, quien en su cuenta de Twitter se despachó contra el Video Assistant Referee (VAR) que no convalidó un gol que, según se puede ver varias cámaras de la transmisión del partido, era válido.

Acabándose el partido, Felipe Aguirre (zaguero del equipo verde) pudo poner el partido 2-0 a favor de Atlético Nacional. El defensor central cabeceó y el balón sobrepasó el cuerpo de Diego Martínez (golero de Pasto), quien tuvo que tirarse hacia atrás para sacar la pelota.

“Este semestre ya VARios errores , sin embargo tenemos que seguir afrontando lo que vienen de la mejor manera”, fue lo que escribió el exportero de la selección Colombia. Además, acompañando este texto, Higuita publicó un video en el que se aprecia cómo algunas flechas marcan las posiciones del golero del Pasto y el balón en la jugada no convalidada.

Este fue el trino con que René Higuita apuntó contra el VAR en el partido de Atlético Nacional contra Deportivo Pasto el pasado 20 de mayo de 2023. / Imagen @higuitarene

“BALÓN EN JUEGO TIRO DE ESQUINA. BALÓN DE REINICIO SIEMPRE ESTÁ FIJO. LÍNEA DE GOL PARALELA A LA AXILA DEL PORTERO SACA EL BALÓN CON LA MANO DERECHA EL BALÓN TRASPASA LA LÍNEA DE GOL” se lee en dicho video.

Rápidamente las reacciones a la publicación de Higuita no se hicieron esperar. Muchos de sus seguidores apuntaron más que al error arbitral, a aconsejarle al exjugador que no publicara cosas señalando el arbitraje, puesto que como es conocido, la Dimayor bien podría hacer efectiva una sanción monetaria por esta acción.

“La única forma de poder derrotar al verde, ya son dos partidos seguidos donde el VAR perjudica a Nacional”; “Ídolo , cuidado que de la Dimayor y los árbitros no se puede hablar , te pueden multar”; “Loco ojo por q la dimayor lo sanciona después, a ellos no se les puede decir nada que les moleste, por q todo lo callan sancionando”; “Parece que quieren empujar a cierto equipo a ganar la liga y en el VAR la norma es ante la duda piten en contra de Nacional, en fin”, manifestaron algunos hinchas.

En las últimas semanas muchas han sido las controversias respecto a varias de las decisiones que no solo toman los jueces de campo, sino también los responsables del VAR quienes no han sido muy efectivos señalando acciones y tomando decisiones donde muchas veces la jugada, y con la ayuda de esa tecnología, no tendría por qué tener discusión.

El mensaje de bienvenida de René Higuita a Cristiano Ronaldo cuando fichó por el Al-Nassr

El exfutbolista de la selección Colombia y reconocido arquero internacional, René Higuita le envió un mensaje de bienvenida al equipo al astro portugués. Por medio de sus redes sociales, el antioqueño le dedicó unas cortas palabras a Cristiano Ronaldo cuando firmó por el Al-Nassr: “Bienvenido al sitio más grande del Reino de Arabia Saudita”, escribió.

El colombiano René Higuita le dio un mensaje de bienvenida a Cristiano Ronaldo al Al-Nassr. Imagen: AFP y @AlNassrFC_EN.

La razón principal por la cual Higuita celebró el fichaje del delantero luso en aquel entonces es porque el exfutbolista de Atlético Nacional hizo parte del cuerpo técnico del Al-Nassr durante varios años, logrando generar un vínculo de cariño con la institución de Medio Oriente.

René fue entrenador de arqueros principal entre 2011 y 2015. Además, en algún punto de su estadía en suelo árabe, logró tener por corto tiempo el puesto de director técnico de manera interina tras la salida del entrenador Jorge Da Silva al igual que como sucedió en 2016 con la salida del italiano Fabio Cannavaro.