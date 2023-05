Reforma a la salud: Gustavo Petro respondió los cuestionamientos sobre la administración de recursos por parte del Adres

El presidente de la República se refirió a la reforma a la salud y a la administración de los recursos de las EPS por parte del Estado. Presidencia (Cristian Garavito)

En la noche del jueves 18 de mayo, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó 117 de los 139 artículos correspondientes al proyecto de reforma a la salud del Gobierno nacional.

Esto equivale al 84% del total del documento y, en medio de la discusión, fueron avalados los artículos 60 y 76 que le dan potestad a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) para manejar los dineros correspondientes a este sector. Además, este sistema tendrá ‘facultad’ para gestionar los pagos a las EPS y el desembolso, en un plazo no mayor a 30 días, de los montos para saldar las cuentas por prestación de servicios de IPS privadas, públicas o mixtas.

En ese sentido, sectores sociales y políticos (especialmente de la oposición, así como académicos) advirtieron que esto podría representar un riesgo para las finanzas del Estado y porque una estatización social de un presupuesto tan robusto como el de salud podría inducir a actos de corrupción. Sin embargo, el presidente de la República, Gustavo Petro, reiteró que el sistema Adres hará una justa y oportuna destinación de esos dineros.

En diálogo con Noticias RCN, el jefe de Estado explicó como funcionaría esa administración de recursos a fin de que no se presenten anomalías posteriores a una eventual aprobación e implementación del nuevo modelo de salud planteado por el Gobierno en ese proyecto de ley.

“Si el puesto de salud decidiera duplicar los precios reales porque alguien se va a guardar un billetico, en Adres hay una auditoría que puede ser pública o privada, de acuerdo a los precios y a la diferencia regional. Porque si el medicamento hay que traerlo hasta acá –Guainía– vale un poco más. Pero si se duplican los precios, hay un exabrupto, el mismo sistema pita y dice que hay un problema que hay que mirar al detalle”, aclaró el mandatario ante el medio citado.

Bajo ese panorama planteado, Petro enfatizó el papel que tendrán las EPS en el nuevo modelo de salud que, de aprobarse la reforma, entraría en marcha desde su sanción. También mencionó el protagonismo que tendrán los Centros de Atención Primaria (Caps) y la forma en que operarán en las regiones donde según él no hay presencia de entidades privadas que presten ese servicio.

Sobre esto, volvió a mencionar que tanto las EPS como los Caps funcionarán de forma mixta a fin de que el personal médico atienda a pacientes en todas las regiones del país, incluyendo las que no cuentan con cobertura a este sistema.

“Lo que les hemos dicho –a las EPS– es que donde están –no aquí, en Guainía, porque no están donde no hay negocio–, organicen Caps con fuerzas humanas de la salud para cubrir un determinado. No es simplemente que lleguen los pacientes, es ir hasta donde están las personas, en sus casas o donde estén”, indicó. Acto seguido, aclaró que, en caso de encontrar un paciente con alguna enfermedad grave, remitirlo a un centro hospitalario cuyos pagos son recibidos por el Adres y no las EPS.

Teniendo en cuenta esto, Petro esclareció que no habría una deuda de los hospitales con las EPS sino con la nación, así como la deuda de las IPS será con el Estado y no con los privados. Sin embargo, cabe mencionar que en los debates de la Comisión Séptima se aprobaron los artículos que pondrían fin a estas entidades privadas.

Por otra parte, el presidente mencionó que la responsabilidad del personal médico será únicamente con el paciente. Bajo esa premisa, parte del gremio de la salud se mostró inconforme, pues esto sería entendido como una unidad de medida de resultados tanto para galenos como enfermeras en el país.