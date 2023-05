María Fernanda Cabal arremetió contra Gustavo Petro por trino de los niños del Guaviare: “No acepta su irresponsabilidad”

La senadora del Centro Democrático y figura de oposición. Colprensa.

El presidente Gustavo Petro a protagonizado varios momentos cuestionados por la oposición en lo que va de su mandato pero tal vez una de las acciones más reprochadas al jefe de Estado fue el trino publicado en su cuenta de Twitter oficial durante el miércoles 17 de mayo, en donde aseguró que los cuatro niños perdidos en Guaviare habían sido rescatados.

El trino del mandatario que duró menos de un día en su cuenta indicaba: “Después de arduas labores de búsqueda de nuestras Fuerzas Militares, hemos encontrado con vida a los cuatro niños que habían desaparecido por el accidente aéreo en Guaviare. Una alegría para el país”.

Gustavo Petro eliminó el trino en el que informó que los niños accidentados en el Guaviare habían sido rescatados

La salida en falso del mandatario no fue un hecho cuestionado exclusivamente por la oposición, desde varios sectores criticaron la apresurada publicación de la cuenta oficial del presidente de la República; aunque ha sido igual de cuestionada la respuesta del jefe de Estado en la que aseguró que no escribió el trino.

Precisamente la congresista del Centro Democrático y figura de oposición, María Fernanda Cabal, compartió el fragmento de una entrevista realizada a Petro donde el director de Noticias RCN José Manuel Acevedo le preguntaba al presidente quién tuvo la responsabilidad de publicar el trino.

La congresista uribista reprochó nuevamente al mandatario indicando: “No acepta su irresponsabilidad con el manejo que le dio al tema de los niños perdidos en la selva del Caquetá- Guaviare, y en cambio justifica su propia ligereza”.

Precisamente el presidente Petro en la entrevista indicó que la información del supuesto hallazgo de los menores en la selva de Guaviare la había recibido desde las instituciones oficiales: “El trino es una comunicación oficial, no del presidente, la recoge las instituciones del Estado en este caso el ICBF (...) esa era la noticia oficial, por eso borré el trino porque después se deshace, no porque hubiera visto otro trino como alguien dijo por ahí. No, son los canales oficiales del Gobierno que recogen la información y la trasladan (SIC)”.

En la entrevista Petro resaltó que el nunca escribió el trino y que hay sectores de la prensa que están interesados en que el Estado no tenga canales de comunicación directa con los colombianos: “El trino ni lo escribí algunos medios quisieran que nosotros no nos comunicáramos y que toda la comunicación quedara en mano de ellos que precisamente no tienen el proyecto político del Gobierno, en la comunicación está el poder y la ausencia de comunicación es violencia y que la comunicación pueda ser múltiple es la paz”.

De igual manera el jefe de Estado habló sobre las inquietudes que ha presentado la Flip (Fundación para la Libertad de Prensa) respecto a los posibles señalamientos a la prensa por parte del mandatario, Petro dejó ver su desconocimiento con respecto a las funciones que representa la Flip; y por otro, responsabilizó a los medios de comunicación de la “imagen negativa” que tienen en Colombia, ya que según dijo el propio mandatario, la mayoría de los medios se rigen por los intereses de sus dueños.

“Yo no he investigado qué es la Flip, pero quienes están haciendo una imagen negativa de los medios son los medios, no soy yo. Simplemente, hay que acogerse del artículo de la Constitución. Tenemos derecho a la veracidad. Tenemos derecho a un pluralismo informativo. En el tema de la veracidad debe haber varias formas de entender un problema y varias visiones, no solamente la visión del dueño del medio que tiene intereses poderosos y económicos”.

Respecto del paradero de los cuatro niños perdidos en el Guaviare sigue reinando la incertidumbre, van más de 20 días en los que los cuatro menores de edad se accidentaron en la aeronave y perdieron cualquier contacto, al respecto desde el Gobierno nacional diferentes cuerpos de búsqueda conformados entre integrantes de las Fuerzas Armadas y miembros de las comunidades indígenas adelantan las acciones de la operación Esperanza, como ha sido nombrada la tarea de búsqueda de los cuatro niños.