Marcela Reyes cuenta cómo avanza su recuperación tras reciente cirugía por biopolímeros

Hace aproximadamente 15 años a Marcela Reyes le inyectaron biopolímeros en sus nalgas. Desde entonces ha venido padeciendo las consecuencias de tener esta sustancia en dicha zona de su cuerpo, por lo que ha sido intervenida quirúrgicamente para su extracción. De hecho, recientemente la DJ de guaracha volvió al quirófano para ser operada nuevamente por causa de los biopolímeros, además de reconstruir el área afectada.

Así las cosas, en lo corrido de estos días la también empresaria ha estado manteniendo al tanto a sus seguidores de cómo avanza su recuperación. Fue así cómo desde sus Historias de Instagram comenzó por decir:

“Yo les quiero contar que me siento muy bien, me estoy recuperando gracias a Dios súper bien. Obviamente es un poco complicado porque no me puedo mover muy bien, no puedo hacer muchas cosas, pero en medio de todo lo que cabe, estoy demasiado bien. Estoy súper contenta porque la recuperación ha sido súper rápida”.

A su vez, también compartió con sus admiradores cuáles han sido las recomendaciones que le hizo el doctor para su cuidado, algunas de las cuales no le han gustado mucho porque no puede usar tacones ni bailar. Al respecto, Marcela Reyes comentó que en sus toques siempre utiliza calzado muy alto y le gusta mucho bailar, entonces no sabe qué hacer.

“¿Saben qué me dijo el doctor? no puedes saltar, no puedes utilizar tacones, no me puedo sentar como en un mes, eso es lo de menos... ¿yo qué voy a hacer sin tacones? ustedes saben que cuando me convierto en la ‘reina de la guaracha’ siempre uso zapatos súper altos y que yo no soy una DJ de quedarme en la consola, sino que me encanta saltar, bailar, coger el micrófono ... y me dice que es parte fundamental el no saltar y el no ponerme tacones”.

No sobra mencionar que, otra figura de las redes sociales que recientemente se ha sometido a cirugías para reconstrucción de glúteos después de la extracción de biopolímeros ha sido Yina Calderón. Al igual que su colega, la también DJ de guaracha ha hablado abiertamente de su proceso y los procedimientos que se ha realizado para mejorar la apariencia de la zona afectada.

Marcela Reyes mostró el extraño momento que vivió en su casa

En otras noticias sobre la DJ de guaracha, ya se ha podido ver que tiene acostumbrados a sus fanáticos a mostrar cada cosa que pasa en su cotidianidad. Recientemente, por ejemplo, desde sus Historias de Instagram compartió un extraño momento que vivió en su casa. ¿De qué se trató? pues bien, en el video que compartió se ve que ella, aparentemente, estaba compartiendo con otras dos personas en una zona exterior de su casa cuando el jacuzzi supuestamente se prendió solo y comenzó a tirar agua por todas partes. “Se prendió el jacuzzi solo y cuál de todos corra más rápido”, escribió sobre las imágenes.

A su vez, también compartió otro video que registró a un hombre bajando por las escaleras y al llegar al final terminó resbalándose, esta escena no esconde ninguna esencia paranormal, pero aún así la DJ de guaracha escribió, entre risas: “¿Y esta casa qué es lo que tiene?”. Aunque la también empresaria no publicó más videos ni ahondó en detalles de lo que había pasado, seguramente con el pasar de los días volverá a mencionar el tema para ampliar la información. Ya es conocido por todos sus seguidores, que habla abiertamente de cualquier asunto tanto de su vida personal como pública.