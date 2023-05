La historia de una policía que vive violencia de género mientras combate la delincuencia en las calles

La mujer viste a diario con chaleco antibalas por temor a lo que le pueda suceder tras las constantes amenazas que ha recibido de su ex pareja. Ilustración Jesús Áviles/Infobae Colombia.

Según el Observatorio Colombiano de Homicidios, 133 de los homicidios que ocurrieron entre enero y marzo de este 2023 son específicamente por motivos de género. En otras palabras, esto indica que un feminicidio ocurre unas dos veces al día o cada 28 horas.

En el boletín publicado en la página web de la entidad, expone que: “En enero de 2023 se registraron (48) feminicidios en Colombia y (12) feminicidios en grado de tentativa. En febrero se registraron (44) feminicidios, de los cuales (2) fueron transfeminicidios y (13) feminicidios en grado de tentativa. En marzo se registraron (40) feminicidios y (16) feminicidios en grado de tentativa para un total de 133 feminicidios en Colombia entre enero y marzo”.

Ante el incremento de la violencia de género en Colombia, muchas mujeres han constado sus historias para prevenir a otras mujeres y ayudarles a actuar de manera rápida para evitar un feminicidio más en el país.

Por eso, una integrante de la Policía Nacional contó para Noticias RCN todo su caso de maltrato y violencia de género proveniente de su pareja, quien también es integrante de la institución.

Dayana, la uniformada, se casó con Eduar Suárez, un policía de la ciudad de Bucaramanga, con quien tuvo una larga relación, donde fruto del cariño nació su hija. La mujer cuenta que guarda recuerdos no muy gratos ni dignos de orgullo.

Ella porta a diario un chaleco antibalas debajo de un overol negro. Dayana prefiere preservar su vida, pues teme que en camino al trabajo o a su cada le pase algo, por eso está protegida de heridas graves.

La uniformada relata que tomó esta medida desde hace tres años, cuando las actitudes agresivas y violentas del oficial Suárez sobrepasaron los límites.

En varias oportunidades, Dayana expone para el medio antes mencionado que, ella se sentía discriminada por su expareja, solo por ser mujer, pues él implementaba el poder sobre ella.

“Me discriminaba y me pordebajeaba solo por el hecho de ser mujer, me dañaba la ropa y el maquillaje. Cuando quedé embarazada fue peor”, afirmó la oficial de la Policía.

Ella, al igual que miles de mujeres, sufrió sola durante meses, ya que donde acudía por apoyo, era la misma institución en donde el sargento influenciaba a sus subalternos, dejándola desprotegida.

“Los dos somos policías, en ese entonces vivíamos juntos. Él me grababa en mi propia casa, si estaba en teletrabajo me dejaba encerrada, me echaba agua, me hacía vomitar”, fueron las palabras de Dayana para Noticias RCN.

Dayana contaba que se sentía vulnerable en su entorno. Por un lado, estaban los celos de su expareja sentimental que no le permitía comunicarse con nadie; de hecho, el hombre le revisaba el teléfono móvil y en ocasiones se lo decomisaba. Por otro, los colegas que ellos tenían no decían nada y se negaban a denunciar.

La mujer, ya desesperada y con temor a la violencia de su expareja, acudió a un centro médico durante su embarazo, en donde encontró la oportunidad de escapar, ella dio aviso a las autoridades quienes la ayudaron a salir de la ciudad en una patrulla para lograr salir de ese lugar hasta llegar a Bogotá.

Desde entonces, Dayana empezó un camino judicial en contra del sargento Suárez, al igual que cientos de mujeres que también se atreven a denunciar. “No creía que yo iba a ser capaz, él creyó que no iba a ser capaz”, recordó Dayana.

La agente de la Policía contó que ella inició un proceso legal con una denuncia instaurada en contra de su expareja por: violencia sexual, amenaza de muerte, secuestro, tortura, acoso laboral y hostigamiento.

Pero según relata la policía, luego de denunciar el proceso en la entidad judicial, el caso no ha avanzado, “Ha sido un proceso demorado, la Fiscalía no avanza y no ve la gravedad del asunto, tiene que pasar algo severo o morir alguien para que el organismo diga que es importante”, afirmó Dayana.

Ella espera que luego de varios meses el proceso avance. Mientras tanto, ella intenta protegerse a sí misma y a su bebé. También espera reparar las heridas y a su vez cumplir con su labor profesional.

Estas son las líneas de atención para las víctimas de violencia de género en Bogotá

Imagen de archivo referencial de violencia contra la mujer. /Ilustración Jesús Áviles-Infobae Colombia

Líneas de atención del distrito

Las mujeres que requieran de atención gratuita podrán comunicarse a las siguientes líneas telefónicas:

Línea de Emergencia: 123 .

Línea Purpura: 018000112137 , ese canal está habilitado para mujeres mayores de 18 años víctimas de casos de violencia, pero también se podrán comunicar a ella ciudadanos que deseen denunciar una situación de maltrato de la que tienen conocimiento.

Atención vía WhatsApp: 3007551846.

Esas líneas dispuestas por la Alcaldía Mayor de Bogotá están habilitadas las 24 horas del día y los siete días de la semana, para la atención oportuna de casos de violencia de género.

Otras líneas de atención a nivel distrital

Si el caso es de extrema urgencia, las personas podrán acudir a una serie de líneas dispuestas por las autoridades distritales, que tienen la responsabilidad y el compromiso de atender los casos de manera inmediata y oportuna: