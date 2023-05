Juanes habló de su experiencia con el alcohol y la marihuana

Foto: Colprensa

Hablar de drogas y alcohol desde la experiencia propia puede ser un tema al que le huyan las celebridades que han consumido o consumen alguna de las dos cosas. Sin embargo, también está la otra cara: aquellos famosos que no temen decir lo que piensan sobre este asunto y contar anécdotas al respecto. En este sentido, Juanes habló de su experiencia con el licor y la marihuana.

El cantante colombiano fue uno de los últimos invitados al programa digital ‘Desnúdate con Eva’, que es conducido por la española Eva Rey. Cuando la presentadora lo interrogó por si habla con sus hijos de drogas y alcohol, el intérprete de ‘A Dios Le Pido’ comenzó por expresar:

“Yo sí siento que hay que hablarlo, sobre todo, porque en un momento de mi vida tomé mucho trago, tomaba vino y tomaba whisky... y fumaba marihuana de vez en cuando, no era algo que hacía todo el tiempo, pero sí lo fumaba. En mi caso personal yo siento que eso es algo personal, cada cuerpo reacciona de una manera a esas sustancias. A mí las dos me hacen mucho daño. Entonces yo les dije a mis hijos: entre más yo tomo cigarrillo o consumido marihuana, mi vida no ha sido la mejor, es decir, creativamente no, mi cabeza se va pa’ otra parte, me pierdo... En mi caso me da una paranoia horrible, me da angustia, no me siento cómodo. Tomo trago y ya no me gusta, siento que me estoy envenenando”.

El paisa tampoco se va a los extremos y aseguró que a veces se toma una cerveza o un vino, sin embargo, en el pasado era una cosa que hacía todos los días. “Eso me estaba matando, no era como un borracho ni nada, sino que cuando sentía que eso me había cogido mucha ventaja yo ya me sentía súper aburrido”, concluyó.

Juanes está estrenando álbum: Vida cotidiana

El artista acaba de lanzar un nuevo trabajo discográfico que lleva por nombre ‘Vida cotidiana’, el cual encierra once canciones escritas en su totalidad por él: ‘Gris’, ‘Amores prohibidos’, ‘Veneno’, ‘Vida cotidiana’, ‘Canción desaparecida’, ‘Más’, ‘El abrazo’, ‘Ojalá', ‘Vuelo’, ‘Mayo’ y ‘Cecilia’, son los nombres de sus temas. En diálogo con María Paula González, periodista de Infobae, Juanes habló sobre su nuevo disco:

“Este álbum nació ahí (la pandemia) porque en ese momento del covid llegó a mí un tiempo extra con el que no contaba. Eso implicó poder regresar a mi casa, porque normalmente en mi vida cotidiana yo no estoy casi nunca en la casa, siempre estoy viajando, entonces fue como un momento en el que, claro, estaba muy asustado y muy extrañado con todo lo que pasaba en el mundo, pero al mismo tiempo decía: Dios mío, gracias por este tiempo que me estás regalando de estar en mi casa con mis hijos, con Cecilia (Karen Cecilia Martínez, su esposa), descansar de los viajes y al mismo tiempo sentarme a componer”.

Hasta el momento, Juanes ha lanzado los videos musicales de varias canciones de su nuevo álbum, por ejemplo, ‘Gris’. La pieza audiovisual de este tema acumula hasta el día de hoy más de dos millones de reproducciones en YouTube y tiene un sonido mucho más roquero.

También lanzó el videoclip de ‘Ojalá' el pasado 13 de abril, hasta ahora tiene más de un millón de reproducciones. Sin olvidar los videos de ‘Veneno’ y ‘Cecilia’ (con Juan Luis Guerra), que datan de hace apenas unas semanas. En este último video musical aparece la familia del cantante, tanto su esposa como sus hijas.

No cabe duda de que Juanes continúa más vigente que nunca y sigue siendo uno de los cantantes más populares de Colombia ante el mundo.