Hombre habría intentado acceder carnalmente a menor de 15 años en TransMilenio

Al cierre del segundo puente festivo de mayo (lunes 22), la Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura de un hombre que habría intentado abusar de una menor de 15 años, en un articulado de Transmilenio.

El incidente ocurrió pasado el mediodía, cuando la joven se dirigía a su casa en el barrio Tibabuyes (localidad de Suba), junto a su hermana.

El señalado, quien habría estado bajo la influencia de sustancias ilícitas, se acercó a la joven buscando tocar sus partes íntimas e, incluso, accederla carnalmente. Sin embargo, con el forcejeo los demás pasajeros notaron lo que estaba ocurriendo y ayudaron a la menor.

Retuvieron al acusado y lo entregaron a las autoridades en la estación Escuela Militar, ubicada en la Avenida Medellín, entre la Suba y la Carrera 53. Así lo habría dado a conocer el padre de la menor, quien decidió proteger su identidad, en una entrevista concedida para el matutino de Arriba Bogotá:

“Alrededor de la 1:30 – 2:00 de la tarde recibo una llamada de parte de mis hijas en la que estaban llorando. Me dijeron que iban en la estación Escuela Militar de TransMilenio y un sujeto, violentamente, trató de agredir a mi hija (la menor), coger sus partes íntimas y abusar de ella dentro del bus”.

Rasgó su vestido y le ocasionó lesiones en el cuerpo una vez intentó defenderse

Agradeció la acción oportuna de los demás pasajeros y reveló que el acusado fue enviado a la URI (Unidad de Reacción Inmediata) de La Granja: “Afortunadamente los pasajeros que iban (en el articulado) colaboraron, lo detuvieron y después llegó la policía para, posteriormente, llevarlo a la URI”.

Al presentarse en la Unidad de Reacción Inmediata notó que su hija “tenía una mano lastimada, se la dejó morada cuando ella intentó proteger sus partes íntimas. Le alcanzó a rasgar el vestido (…) cuando yo llegué ya estaban tomando toda la identidad del sujeto y esperé casi hasta las 7:00 de la noche para poner el denuncio, pero igual estoy a la espera de lo que pueda pasar con él”.

De ahí que hiciera un llamado a las autoridades para que “tomen medidas porque, afortunadamente, no le paso nada a mi hija por la acción de los pasajeros. Pero igual me dicen (en la URI) que él no tiene ningún antecedente, que es su primera vez. Pero así como pudo haber pasado acá algo, le puede pasar a cualquier niña después, porque el sujeto estaba drogado, totalmente loco”.

Sin embargo, más que en los avances del caso, la familia de la menor se concentra en ayudarla en su recuperación física y psicológica. Y es que, según detalló su padre para el medio citado:

“Uno se desespera al no saber. Ellas me llamaron atacadas llorando. La mamá llegó allá, se sienten nerviosas, les da miedo montarse en un autobús. Ayer me preguntaron qué iban a hacer, porque ya no querían tomar un bus. Es el desespero de que les pueda pasar algo, porque, desafortunadamente, están pasando muchos hechos (de violencia) en contra de la mujer (..) el llamado es a prevenir”, entonces.

Ya que, tal y como denuncia un informe de la Veeduría Distrital titulado “¿Qué tan seguras se sienten las mujeres en el espacio y transporte público de Bogotá D.C.?” (2022), 8 de cada 10 mujeres han sufrido algún acoso o abuso sexual en la ciudad. De ellas, 7 de cada 10 siente temor de sufrir acoso o algún tipo de ataque sexual en el transporte público.

De acuerdo con la entidad, es lamentable, pero “las cifras revelan que, en el rango de edad, que va desde los 18 a 44 años, es donde se concentra la mayor proporción de mujeres que han vivido al menos uno o varios de los actos de acoso en los últimos doce meses”.