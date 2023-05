Consejo de Estado debate recurso de súplica de Gobierno por las tarifas de servicios públicos

Una magistrada será la persona encargada de definir si el presidente Gustavo Petro tiene las facultades para asumir el control de la regulación de los servicios públicos. Foto: Consejo de Estado

Una fuerte polémica se desató en el pasado febrero de 2023, cuando la Presidencia de la República, encabezada por Gustavo Petro, publicara el borrador de decreto mediante el cual pretendía reasumir las funciones de regulación de los servicios públicos del país.

Te puede interesar: Alerta en el Atlántico por casos de robo de agua

La decisión no cayó nada bien entre los directivos de diferentes empresas y agremiaciones del sector de servicios públicos, quienes realizaron más de 55 observaciones al borrador, advirtiendo sobre los riesgos de que el mandatario asumiera las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Sin embargo, el 16 de febrero del 2023 el decreto 0227 se hizo válido, dándole la oportunidad al presidente de cumplir con las labores durante un periodo de 3 meses; es decir, hasta el 16 de mayo de 2023.

Te puede interesar: El lunes 22 de mayo, 18 barrios de Cartagena no tendrán servicio de agua potable

Dando un giro a la situación, el Consejo de Estado decretó medida cautelar el pasado 2 de marzo de 2023, estableciendo que Petro no tiene la facultad para controlarlos, aunque, se conoció que desde el Gobierno instauraron un nuevo recurso de súplica para que se le otorgue dicha facultad.

Después de recibir el manifiesto por parte de presidencia, el ente, que inicialmente se opuso a dicho estamento, estaría estudiando la posibilidad y podría tomar una decisión en los próximos días.

Te puede interesar: Otro nombramiento de Iván Duque anulado

El recurso quedó en disposición de toda la sección primera de la corporación para que no fuera tema de discusión en el despacho del magistrado Roberto Serrato, netamente.

Tras presentarse la ponencia por parte del magistrado Oswaldo Giraldo, el caso fue trasladado para el despacho de la magistrada Nubía Margoth Peña, luego de que la misma fuera derrotada por toda la sección.

La decisión ha recibido múltiples críticas por parte de la bancada de la Colombia Humana, teniendo en cuenta que Margoth Peña era asesora de la Viceprocuraduría cuando la entidad adelantó una investigación disciplinaria en contra del presidente cuando ejercía sus funciones como alcalde de Bogotá.

En aquel entonces, la Procuraduría, encabezada por Alejandro Ordóñez, protagonizó una serie de discusiones con Petro en medio de una administración que fue seriamente criticada por parte del Gobierno nacional, en lo que muchos consideraban como un fuerte choque ideológico entre ambos bandos.

A pesar de ello, la ahora encargada de decidir si el recurso tendrá o no validez sostuvo que no manejó asuntos disciplinarios en anteriores gestiones y que, por lo tanto, no debe apartarse de la discusión de la regulación tarifaria de servicios públicos.

El decreto que buscan reactivar desde presidencia establece que “las comisiones se encargan de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea posible, y de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, cuando sea posible”.

Gustavo Petro se justificó a comienzo de año cuando manifestó que “las comisiones reguladoras son para regular los mercados en función del derecho universal, no para afirmar procesos de especulación financiera, como hasta ahora lo han realizado”.

De esta manera, el artículo 73 de Ley 142 de 1994 consigna que las funciones de CRA y la Creg que asumiría Petro irían desde definir los criterios de eficiencia y desarrollar indicadores y modelos para evaluar la gestión financiera, definir en qué eventos es necesario que la realización de obras, establecer la cuantía y condiciones de las garantías, entre otras.

Así mismo, algunas de las disposiciones regulatorias que serían efectivas con el decreto 0227 serían la sujeción a los principios, fines y valores constitucionales y legales.

Grandes empresas a nivel nacional continúan mostrando su desacuerdo mostrando argumentos como el que expresaron desde Empresas Públicas de Medellín.

La compañía antioqueña indicó que antes de que se lanzara el decreto que no hay justificación técnica que soporte la decisión y que el cambio desestimula la inversión al generar incertidumbre.