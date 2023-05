Por qué los colombianos no confían en el voto electrónico: solo el 24% de los encuestados estaría de acuerdo con este sistema

Imagen referencia: los colombianos no confían en el voto electrónico

La votación electrónica ha sido una discusión que divide opiniones por el nivel de confianza que puede dar a los votantes y los sectores políticos participantes en la contienda electoral. Pese a esa polémica, actualmente en el Senado se discute la posibilidad de incorporar esta forma de votación con el cambio del Código Electoral, vigente desde 1986. La idea es que una vez el proyecto pase los dos debates que le hacen falta, se comience a implementar un sistema que comenzaría a funcionar en las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales en Colombia que se darían en el 2026, además, sería un proceso progresivo.

Por lo anterior, en el reciente informe del Opinómetro, realizado por Datexco Company S.A. para W Radio y que fue publicado en la mañana de este 23 de mayo, se incluyó la opinión que tienen los ciudadanos de esta forma de votación. De acuerdo con las encuestas, más de la mitad de los colombianos no confían en este cambio en el sistema electoral.

Según lo señalado por los resultados, el 69% de colombianos señaló que no les inspiraría confianza el voto electrónico, mientras que el 24% señaló que sí confía en este tipo de votación; por su parte, el 7% no sabe qué piensa del asunto y 1% no respondió.

Si se mira de forma detallada, las regiones que menos confían este cambio al Código Electoral son la región oriental y la región centro, donde solo el 15% de los encuestados mencionaron que confían en que los escaños sean electrónicos. Por su parte, en la primera zona, el 79% señaló no confiar; y en la segunda, el 76% señaló que no está de acuerdo con que este método funcione.

En las otras regiones los resultados fueron los siguientes: en Bogotá el 31% menciono que confiar, mientras que el 65% mencionó que no, por su parte en la región caribe el 20% confía y en 56% no confía, finalmente en la región pacífica el 34% de los votantes confían y en 59% no confía.

Por otro lado, una vez más se midió la aprobación que tiene tras 10 meses en el Gobierno la forma de gobernar el país que tiene el presidente Gustavo Petro y la encuesta concluyó que la desaprobación del mandatario sigue creciendo, ya que los resultados muestran que el 60% de los ciudadanos no está de acuerdo con la gestión del mandatario, mientras que el 32% sigue aprobando las decisiones que toma el jefe de Estado.

La región que más apoya la gestión del mandatario es la pacifica, con un 48% de aprobación, la que le sigue es Bogotá, con una probación de 34%, seguida de la región caribe con un 31% y de la región central con un 26%. Finalmente, la región que menos aprobación de la gestión del mandatario acumula, es la oriental, con un 22%.

Los datos anteriores salieron del análisis de 700 encuestas telefónicas a hombres y mujeres del país mayores de 18 años. Según la ficha técnica de Opinómetro, los siguientes son los municipios y ciudades que se priorizaron para este ejercicio de investigación:

Bogotá, D.C. (280), Barranquilla (55), Cartagena (22), Montelíbano (1), Montería (6), Santa Marta (8), Sincelejo(5), Soledad (4), Valledupar (9), Armenia (6), Bello (7), Florencia(2), Ibagué (10), Manizales (10), Medellín (79), Neiva (8), Pereira (12), Bucaramanga (48), Cúcuta (12), Facatativá (2), Floridablanca (4), Girón (1), Soacha (16), Villavicencio (13), Cali (68), Palmira (3), Pasto (4) y Popayán (5).

Además, Datexco dio a conocer que: “Se observó un margen de error estándar relativo de estimación del 3,7% para proporciones con fenómeno de ocurrencia superior al 50% y con un nivel de confianza del 95%”.