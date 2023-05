Pillaron a Maluma comiendo en Crepes & Waffles acompañado de una misteriosa mujer

Maluma estuvo departiendo, con quien parece su novia, en un reconocido restaurante de Medellín

Sin lugar a duda, Maluma ha destacado por su humildad en diferentes etapas de su vida artística. Y es que el paisa no pasa desapercibido en cada una de sus apariciones, como recorrer las calles de sectores deprimidos de Medellín, lo que ha desencadenado en una ola de comentarios por su carisma a la hora de interactuar con sus seguidores.

Y mientras los fanáticos del paisa que se encontraban disfrutando de un almuerzo en Crepes & Waffles, se percataron de la presencia del intérprete de Sobrio y Junio, gracias al look que lo caracteriza con prendas de vestir que resaltan a primera vista.

“Mk cómo es que estoy sentado al lado de Maluma”, detalló el usuario de Twitter @tondpoison, mientras cubrió parte de su rostro al no creer que estaba viendo a Papi Juancho sentado a su lado. Lo que llamó la atención fue el comentario de la persona que acompañaba al internauta, que resaltó la humildad del antioqueño con un “hasta Maluma come en Crepes, eres humilde mi niña :P”.

El paisa no pasó desapercibido para los comenzales que allí se encontraban, quienes no dudaron en captar el momento en video

El cantante llevaba puesta una chaqueta de jean en color blanco hueso que en su espalda, pintados a mano, destacaban dos caballos: uno negro y otro caramelo, otra de las pasiones del artista como lo ha resaltado en repetidas ocasiones a través de sus redes sociales. Aunque se desconoce si estaba acompañado por su novia, Susana Gómez, de acuerdo con las imágenes que se pudieron ver.

Los comentarios no tardaron en aparecer, pues hubo quienes aprovecharon la situación para hacer algunas burlas de aquellos que critican al restaurante por las constantes filas que deben hacer para ingresar al restaurante: “Hasta Maluma come en crepes y el otro dizque no va, que porque es muy sobrevalorado”; “hasta Maluma sabe que crepes es una chimba de restaurante”; “si Maluma come en crepes, ustedes no tienen ninguna autoridad para decir que es un restaurante peye”, entre otros.

Maluma generó controversia en sus redes sociales por un comentario sobre la creciente popularidad de los corridos tumbados (@maluma/Instagram)

El impresionante carro que se regaló Maluma

Cuando de automóviles se trata, Maluma siempre suele mostrarles a sus fanáticos sus nuevas adquisiciones por medio de las redes sociales. Y, recientemente, el cantante urbano presentó a su “uvita”, un Ferrari F8 Tributo en tono morado. Así las cosas, en su cuenta de TikTok compartió un video en el que se le vio inicialmente junto al carro cubierto por una tela roja.

“Gracias Dios mío. A todo el equipo de Ferrari, muchachos muchas gracias de verdad. Esto es un sueño hecho realidad... y a todos mis fanáticos, de verdad, esto es pa’ ustedes porque los sueños se hacen realidad”, expresó el reguetonero paisa antes de quitarle la tela al lujoso vehículo y enseñárselo a todo el mundo. “Ahora sí, les presento mi uvita”, fue como tituló al clip.

Maluma tras presentar su “uvita”, un impresionante Ferrari morado: “Esto es un sueño hecho realidad”

Una vez el Ferrari quedó totalmente descubierto, Maluma se le quedó mirando más que emocionado. Posteriormente, lo enseñó a detalle por fuera. Fue tanta la alegría por su nueva adquisición que al intérprete de ‘Sobrio’ se le erizó la piel y dio muestra de ello. Por supuesto, no se quedó con las ganas de prender el automóvil y enseñar cómo suena.

Finalmente, volvió a hacerle la invitación a sus seguidores a soñar en grande: “¡A soñar muchachos! ¡a soñar! que los límites están en la cabeza”.

Pero ahora, la pregunta del millón: ¿Cuánto cuesta el nuevo automóvil del reguetonero? Pues bien, de acuerdo con medios nacionales su valor estaría aproximadamente en los 1.800 millones de pesos colombianos. Toda una fortuna.