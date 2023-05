Iván Cepeda respondió a críticas de Néstor Humberto Martínez sobre la Paz Total: “Él es gran partidario de la Guerra Total”

El senador respondió a las aseveraciones del exfiscal general sobre la política de paz del Gobierno nacional. Archivo.

Nuevamente, el exfiscal general Néstor Humberto Martínez cuestionó la política de Paz Total del Gobierno nacional. A raíz de la situación de violencia en varias zonas del país y la caracterización hecha por la administración del presidente Gustavo Petro a los grupos armados ilegales, así como el abordaje de la fuerza pública sobre esas estructuras fueron motivo para nuevos reproches por parte del antiguo funcionario.

En su columna ‘La paz total, en crisis’ publicada en El Tiempo el domingo 21 de mayo, Martínez Neira recalcó que la inseguridad aumenta en zonas urbanas y rurales, el asesinato de líderes y lideresas sociales no cesa y la “crisis” que, según él, hay en la mesa de diálogos con el ELN en La Habana (Cuba). Al respecto, advirtió que “Con estas estadísticas, en otros tiempos, sería inmenso el bochinche nacional e internacional de las ONG, pero hoy prevalece su silencio complaciente”.

En respuesta, el senador Iván Cepeda publicó en su cuenta de Twitter ese mismo día en la mañana que el exfiscal “en un escrito plagado de falsedades” volvió a rajar de la política de pacificación nacional planteada en primera instancia por el presidente Petro. A su vez, afirmó que, contrario a lo que pregona esa iniciativa, Martínez es un “gran partidario de la Guerra Total” y hasta afirmó que tiene una deuda con las víctimas del conflicto.

“Pocos personajes le han hecho tanto daño a la paz de Colombia. su deuda con las víctimas es enorme”, dijo Cepeda sobre el exfiscal Martínez y sus críticas a la Paz Total.

El senador del Pacto Histórico se fue contra las críticas de Martínez Neira a la Paz Total. Twitter (@IvanCepedaCast)

Otros elementos que el exfiscal mencionó en su columna fueron la incidencia de las guerrillas con el narcotráfico y el desarrollo de otras economías ilícitas en el país. Al respecto, mencionó que grupos insurgentes pasaron de ser abanderados de revoluciones a defender diversas rentas ilegales.

“(...) Las guerrillas actuales son máquinas de violencia desideologizadas, sin convicciones, que no buscan el poder, de suerte que sus miembros no son revolucionarios, sino mercenarios al servicio de la minería ilegal o del narcotráfico”, dijo Martínez. De paso, aseguró que, de ser cierta esa premisa, el Gobierno se equivocó en el diseño de la política de paz contemplada en la Ley 418 de 1997, pues bajo esa concepción no se puede sostener un diálogo político con actores armados como el Ejército de Liberación Nacional.

En cambio, aseguró que esas estructuras deben acogerse a la ley de sometimiento a la justicia y que, además, sus integrantes no pueden obtener el indulto que solo es aplicable al delito político. Recordó que Petro había dicho en un encuentro con almirantes y generales de las Fuerzas Militares que el ELN también comete economías ilícitas y que sus principios ya poco tienen relación con el padre Camilo Torres Restrepo y su pensamiento popular.

“En desarrollo de esta visión apolítica de la violencia, la estrategia militar del Gobierno consiste en concentrarse en extirpar las economías ilícitas. No en combatir a los grupos rebeldes, porque “ya no hay guerrillas caminando por la noche en las trochas y acampando en los páramos”, lo que contrasta con la realidad de lo que ocurre en los territorios del conflicto”, aseveró al respecto Néstor Humberto Martínez.

Ante esas menciones, el integrante de la mesa de diálogos con el ELN salió en defensa de la estrategia del Gobierno Petro para alcanzar la paz en el país. No es la primera vez que lo hace: el 16 de mayo arremetió contra el expresidente Iván Duque y su mandato que, según el senador, no cumplió con la implementación del Acuerdo Final de Paz con las extintas Farc.

“Creo que al ELN toca enfrentarlo y con la fuerza de la ley poder llevarlos a una negociación, pero abrirle un camino en donde ellos sigan manipulando con violencia al pueblo colombiano es allanar el camino para que capture más espacios territoriales”, sostuvo.

Esas críticas a la política de negociación adelantada por la actual administración fueron respondidas por Cepeda, quien señaló que, aunque el exmandatario no negoció con la guerrilla, esta se expandió durante los cuatro años de su gobierno.

“Duque dice que al ELN “toca enfrentarlo”. Se trata del mismo presidente que logró en sus cuatro años de catastrófico gobierno duplicar el número de integrantes de esta organización armada. Su política de guerra y él son un fracaso”, escribió el también presidente de la Comisión de Paz del Senado.