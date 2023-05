“Independiente de ser su hija, yo le creo como político”: Andrea Petro habla del rol que ha hecho su padre como presidente de Colombia

Sobre la fundación en la que está trabajando y el papel de esta en situaciones coyunturales del país, como lo es el flujo de ciudadanos migrantes, dijo que su labor puede ayudar en algunos de los objetivos que tiene el gabinete del Pacto Histórico

El 18 de mayo del año en curso, Andrea Petro, hija mayor del presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, presentó la Organización Colombiana para Migrantes (OCM), una fundación a su nombre con la que pretende apoyar a los ciudadanos migrantes de varios países, con la ayuda de diferentes entidades gubernamentales. En una conversación que sostuvo con el diario El Tiempo habló de aquel proyecto y de lo que opina acerca del papel que ha ocupado su padre en la jefatura del Estado.

Destacó que una de las cosas que quisiera que la gente entendiera es que ella es una persona completamente independiente, y que su identidad debería entenderse fuera de lo que su apellido representa. Aunque es hija del mandatario de la nación, recalca, ella es Andrea Petro, una mujer que trabaja con sus medios para conseguir sus propios objetivos.

“Soy Andrea Petro, punto. No me identifico con ese rol porque tengo mi mundo aparte, no estoy en la política. Tengo mi fundación que no tiene nada que ver con el Gobierno, está enfocada en darles soluciones concretas a los migrantes. Sin embargo, aprovecho ese pequeño poder que tengo para poner adelante el tema de la migración”, aclaró dentro de la intervención que hizo, luego de explicar que, aunque es un individuo aparte de su familia, es consciente de los privilegios que obtiene por el apellido que lleva consigo.

Tras aclarar los temas correspondientes a su propia identidad y al camino que ha decidido recorrer, reveló que ha hablado con su padre acerca de las decisiones que él ha tomado y que a ella le han parecido equívocas o cuestionables. Recalcó, además, que ha entendido las razones por las cuales su padre, Gustavo Petro, ha asumido diferentes determinaciones, y que ha comprendido lo que hay detrás del mandato de un país gracias a la cercanía que tiene con su papá.

“He dicho cosas, sí. En este proceso he entendido que los nombramientos son estratégicos. Si ahorita nombraron a Alfonso Prada en Francia es por algo. Es un perfil adecuado para ese país. Allí no iban a nombrar a cualquiera porque es el país del corazón del presidente. A Roy Barreras lo mandaron al Reino Unido. Como político me cae bien, lo conozco personalmente. Es un buen perfil para el ‘chanchullo’ que va a tener allá con todo lo que pasó después del Brexit. Tiene que poner un carácter fuerte para que puedan apoyar y brindar la compañía de los colombianos que están allá. Ahora, uno ve casos como el de Uruguay, pero bueno, no digo más”, argumentó en su charla con el diario El Tiempo.

Sobre el constante uso que hace Gustavo Petro de Twitter, Andrea aseguró que aquella red social es la predilecta del presidente para comunicarse con la gente y que, aunque ha intentado que incursione en otros espacios como Instagram, el mandatario no entiende el funcionamiento de aquella aplicación.

“Desde que es mandatario ya casi no le responde a la gente mientras se acostumbra al golpe de ser Presidente y darse cuenta que ya hay cosas que no puede hacer. Ahora, que comparte fake news o algo así, pues tiene que haber una persona que le diga que eso no es así”, explicó en la entrevista que le otorgó al diario nacional.

Sobre la fundación en la que está trabajando y el papel de esta en situaciones coyunturales del país, como lo es el flujo de ciudadanos migrantes, dijo que su labor puede ayudar en algunos de los objetivos que tiene el gabinete del Pacto Histórico, aquellos correspondientes a dignificar la existencia de quienes deciden llegar a Colombia para mejorar sus condiciones de vida, y de quienes abandonan el territorio nacional en búsqueda de nuevas oportunidades.

Asegura que, al haber sido migrante, entiende las necesidades que tiene una persona que decide mudarse de su país de origen. Es de destacar que Andrea, en la actualidad, se encuentra en Francia. “¿La fundación es una forma de ayudarle al Presidente a manejar el tema de la migración?”, cuestionó el equipo de periodistas del diario El Tiempo. “Sí, ¿por qué no? Independiente de ser su hija, yo le creo como político”, respondió Andrea Petro.