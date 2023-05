Exportación de mango a EE. UU. generó cruce entre el presidente Gustavo Petro y exembajador Juan Carlos Pinzón

A través de las redes sociales, el exembajador Juan Carlos Pinzón le respondió al mandatario Gustavo Petro, quien sacó pecho por la exportación de esta fruta al país norteamericano. Fotos EFE - Cancillería

Un trino del Ministerio de Comercio y Turismo en el que se mencionaba que por primera vez Colombia exportó mango a los Estados Unidos parece haber sido el florero de Llorente entre el exembajador en el país norteamericano, Juan Carlos Pinzón, y el presidente de la República, Gustavo Petro, quienes tuvieron cruce de mensajes a través de Twitter.

“#EsNoticia | Colombia exporta por primera vez mango de azúcar a los Estados Unidos Se enviaron seis toneladas desde el departamento de Magdalena con destino a Dallas, Texas”, tuiteó el Ministerio de Comercio, mediante su perfil oficial, en el que se destacaba este logro por parte de los productores de la fruta en el norte del país.

Un mensaje que Petro citó, con un aporte personal, que no pasó inadvertido por parte del exembajador Pinzón, quien además también ha sido ministro de Defensa en anteriores gobiernos, como los de Juan Manuel Santos e Iván Duque Márquez.

“Colombia exporta por primera vez mango de azúcar a los Estados Unidos. Queremos que muchos más productos colombianos lleguen a todas partes del mundo”, publicó el jefe de Estado en su perfil; en un mensaje que tuvo más de 4.000 retuits y más de 13.600 me gusta en la red social.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Gustavo Petro, destacó la exportación de mango a los Estados Unidos. Foto @petrogustavo/Twitter

La respuesta de Juan Carlos Pinzón

Tras esta publicación, Pinzón no se quedó callado y desde su perfil, @pinzonbueno, le recordó al mandatario que no es cierto que fuera la primera exportación de mango a suelo estadounidense. Y no solo eso: también le indicó que desde 2017 ya se hacían envíos de aguacate Hass a este país; por lo que

“En nov. 2021 logramos acceso del Mango a EEUU, antes en 2017 el Aguacate Hass. Felicitaciones a campesinos y empresarios que hacen lucir a nuestro país”, escribió Pinzón, quien agradeció a entidades como Procolombia: que promueve no solo el turismo, sino la inversión extranjera en el país y las exportaciones que están al margen del campo minero energético; como también el ICA y equipos de trabajo de otros gobiernos.

El exembajador en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, salió a desmentir al presidente Gustavo Petro, acerca de la primera exportación de mango al país norteamericano. Foto @pinzonbueno/Twitter

Este trino de Pinzón desató una ola de comentarios, a favor y en contra de su apunte. Incluso, hubo quienes salieron en defensa de Petro, pues según sus seguidores fue quien advirtió que el futuro de las exportaciones del país estaba en esta clase de productos del campo nacional, como forma de sustitución gradual al petróleo y demás hidrocarburos.

Por su parte, hubo quienes hicieron énfasis que este tipo de exportaciones no se graban con impuestos; contrario a las del petróleo, que dejan regalías que son invertidas en el presupuesto general de la nación.

Mercado con gran proyección

Cabe destacar que Estados Unidos importa al año casi medio millón de toneladas de mango de azúcar, por lo que la apertura de este mercado para los cultivadores colombianos significaría un punto de inicio para el fortalecimiento de la industria de esta fruta.

En 2021, según datos de Forbes, este país compró 493.030 toneladas, lo que equivale al 28% de la importación de este insumo en el planeta.

“Cuando se habla de mango colombiano, la gente piensa en mango de azúcar. Lo hemos vuelto en el referente en el exterior. Si bien existen muchas clases de esta fruta, este es el que ha logrado que Colombia sea reconocida como proveedora en todo el mundo, y es gracias al mercado internacional que se volvió rentable producirla”, indicó Antonio Acosta Jarma, director de Exportaciones de Colfrutta.

Esta primera exportación, tras el acuerdo logrado por Colfrutta con Seasons Farm Fresh, importadora y distribuidora que surte supermercados y mayoristas, tendrá como destino ciudades como Los Ángeles (California), Miami (Florida) Nueva York y Washington D.C.