Sigue la búsqueda de empresario brasilero que desapareció en La Guajira

Fernando Botti, empresario brasileño, que desapareció en Maicao, donde vino a comercializar productos de mar. Twitter

El empresario Fernando Botti fue visto por última vez en Maicao, según lo contó su hija a través de Instagram desde Washington. De acuerdo con lo que ella escribió, su padre llegó a esta ciudad de La Guajira proveniente de Maracaibo (Venezuela) con el fin de hacer negociaciones de productos de mar.

De acuerdo con lo expresado por ella, el pasado 11 de mayo, Botti les dijo a sus familiares que iba a perder la señal de su celular, ya que estaba cerca de la frontera. El brasilero estaba acompañado de un amigo, quien según describió su hija, lo vio montarse en una moto para cruzar la frontera, pero desde ese momento se le perdió el rastro.

Así lo afirmó su hija Carolina Botti desde Washington (Estados Unidos): “Ese amigo nos dice que ya estaban casi en la frontera y mi papá se bajó del auto para subirse a una moto para cruzar la frontera y ese amigo le dice que no, que no se vaya, pero mi papá se fue en la moto. Desde entonces no sabemos dónde está, la Policía ya tiene información y la Embajada, llevamos una semana sin saber de papá”.

Ella explicó que la persona que lo acompañaba ha entregado dos versiones diferentes: que primero se bajó del taxi y dijo que regresaría en una hora, pero nunca regresó. La otra es que se bajó del vehículo y se subió a una moto para cruzar la frontera y llegar a Maracaibo.

“La última señal de celular reporta en Riohacha y luego en Maicao. Empezamos a preocuparnos el lunes cuando no pudimos contactarlo y cuando supimos que esta es una región complicada, pero necesitamos mucha colaboración de las autoridades”, agregó Carolina Botti.

Carolina le dijo al periódico El Colombiano que “él no ha contestado su teléfono, no tenemos noticias” y pidió apoyo a las autoridades colombianas y de Brasil, y a las personas que conozcan el paradero del empresario de 50 años de edad. Ella describió a su padre como un hombre de 1,75 metros de altura, de 95 kilos de peso, canoso, que usa anteojos y viste con sencillez y sin adornos.

Así mismo, Carolina Botti sostuvo que ya presentaron una denuncia por la desaparición ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Embajada de Brasil en Colombia. “Necesitamos que la Policía tome este caso en serio, la gente no puede desaparecer así”.

También comentó que con su madre y hermana están considerando venir a Colombia en los próximos días para pedir ayuda, aunque les advirtieron que Maicao es una región difícil en términos de seguridad.

Entre otras preocupaciones de la hija del desaparecido están que por primera vez su padre visitaba La Guajira, y que toma un medicamento debido a un trastorno bipolar que padece.

Por ahora, las autoridades de la región informaron que adelantan las investigaciones para hallarlo.

En Maicao, La Guajira, fue visto por última vez el empresario brasilero que vino a Colombia procedente de Venezuela. REUTERS/John Vizcaino

Una graduación triste

Este suceso ensombreció la graduación de maestría en asuntos internacionales de Carolina después de cuatro años de licenciatura y dos años de posgrado.

“Se suponía que hoy sería uno de los mejores días de mi vida, pero en realidad es uno de los peores”, declaró.

“Mi papá había gastado cientos de miles de dólares en mis estudios. Nunca asistió a la escuela secundaria y, sin embargo, siempre alentó mi educación para que pudiera hacer de este un lugar mejor. Entonces, hoy, hago esto por él”, indicó la joven.

Aunque dijo que se graduó con “el corazón destrozado”, también enfatizó que lo hizo para honrar el trabajo, esfuerzo y confianza de su padre.