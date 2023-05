Luisa Fernanda W responde a quienes le dicen que se quedará calva por la moña que se hace: “Me sigo peinando así porque me veo divina”

Luisa Fernanda W/Instagram: @luisafernandaw

Cuando se es una figura pública se está expuesto a críticas porque sí y porque no. En el caso de Luisa Fernanda W, la creadora de contenido, ha recibido comentarios negativos sobre su vida sentimental, los videos sobre looks que suele publicar en su cuenta de Instagram; incluso, por los peinados que se realiza. En este sentido, durante los días recientes la también empresaria quiso dar respuesta a aquellos detractores que no gustan de la manera en que se recoge el cabello. Así las cosas, por medio de un video empezó por expresar:

“Que por qué me peino tanto así, que me voy a quedar calva, que esas colas tumban el pelo. Podré estar de acuerdo que cuando uno aprieta mucho el pelo pues claramente el pelo se cae. Yo esto me lo hago súper flojito, este tipo de peinados a mí me encantan ... yo con este peinado me siento súper linda, a mí me encanta”.

Más adelante, la influenciadora paisa destacó lo bien que se siente con dicho peinado y que no entiende los motivos por los cuales las personas se la pasan criticando. “Tanto que la gente profesa de la libre expresión, de que cada quién haga con su vida, con su pelo lo que quiera, eso no lo viven muchas personas. Yo no entiendo a la gente por qué le gusta tanto criticar, menos mal yo soy una persona súper segura de sí misma y jamás le voy a prestar atención a este tipo de comentarios y me sigo peinando así porque me veo divina, es que simplemente espectacular”.

Luisa Fernanda W a quienes le dicen que se quedará calva por la moña que se hace: “me sigo peinando así porque me veo divina”

Se avecinan nuevos proyectos para Luisa Fernanda W

En el mismo video la creadora de contenido habló de sus próximos trabajos, aunque sin ahondar en los detalles. Por lo pronto se sabe que se embarcará en un proyecto fuera del país. “Voy a hacer un viaje, quizás es el viaje que me genera más expectativa en la vida, voy a estar ausente de redes sociales... todo depende de cómo me vaya, solamente les cuento que voy para un proyecto fuera de Colombia”.

Anteriormente, la influenciadora había hablado de su alopecia

La paisa siempre ha dado cuenta de que no le molesta hablar de las críticas que recibe en las redes sociales como ya quedó aclaro al principio de esta nota. Y, en mayo pasado quiso hablar de su alopecia. La influenciadora puso el tema sobre la mesa por un mensaje que le hizo llegar una usuaria que, sin ser una crítica, le manifestó su inquietud por el poco cabello que tiene la empresaria, incluso, le ofreció algunos consejos para que abundara su melena. “Lu, deberías tomar algo para abundar el cabello... porque se te ve muy poquito y delgado o ¿siempre ha sido así?”, fue parte del comentario que le realizó su seguidora.

Te puede interesar: Por respeto a Shakira, modelo de Onlyfans asegura que no quiso aceptar invitación de Gerard Piqué

Ante estas palabras, Luisa Fernanda W quiso explicar que sufre de alopecia por genética –por vía materna– y que, además, ha sometido su cabello a diferentes procesos de decoloración “muy fuertes” para poder pintarlo, cosa que también influye en su cuidado.

“Yo recibo varios mensajes de este tipo y para las personas que no conocen o no saben la situación que yo pasé con mi pelo les voy a contar rápidamente; tengo una leve alopecia, que es por genética. Mi mamá tiene esta alopecia y yo también, antes es que tengo pelo, y a eso suménle todos los procedimientos que me he hecho de todo tipo, me he pintado el pelo de los colores que tú quieras... me he hecho decoloraciones muy fuertes”, fueron las primeras palabras de la creadora de contenido sobre el tema.

A continuación, el video completo compartido en su momento: