Jersson González, DT de Llaneros FC, amplió su denuncia contra el arbitraje en Colombia: un juez lo amenazo

Jersson González clasificó a los cuadrangulares semifinales como líder de la fase todos contra todos con Llaneros FC

La primera jornada de los cuadrangulares semifinales en el torneo de ascenso de Colombia no fue ajena a los constantes errores arbitrales en los que se ve inmiscuido el fútbol colombiano. El partido entre Deportes Quindío y Llaneros FC estuvo en el ojo del huracán luego de que el juez central Gustavo Cortes de Bogotá sancionara un penalti del cual se retractó minutos más tardes.

La jugada en mención se gestó al minuto 67 cuando uno de los delanteros del equipo de Villavicencio remató en el área y la pelota pegó en la espalda de un defensor. No obstante, pese a que Cortés se encontraba muy cerca a la jugada, consideró que el balón impacto en la mano del jugador Cuyabro y que esta parte del cuerpo estaba en una posición antinatural, por lo que consideró que era penalti.

Fue entonces cuando el preparador físico de Deportes Quindío entró con un celular al terreno de juego y lo comunicó con una persona, cuya identidad hasta el momento se desconoce. Luego de esto, Gustavo Cortés se retractó de su decisión y dio continuidad al partido. Esta decisión causó un gran disgusto en Jersson González, entrenador de Llaneros FC, quien en una entrevista con el Carrusel Deportivo de Caracol Radio dio a conocer su punto de vista:

“Estoy muy desilusionado. Ya han pasado 24 horas y sigo ni siqueira con rabia sino desilusionado, triste. Lo que pasó ayer, tengo 19 años en el profesionalismo y 12 de técnico, nunca había visto lo que pasó. El descaro ya se salió de contexto. Estoy hablando de lo que pasó, ni más ni menos”.

Jugada polémica en el partido entre Deportes Quindío vs. Llaneros

El director técnico prosiguió con sus descargos, enumerando las jugadas dudosas del encuentro que terminó en empate 2-2. Los goles de los locales fueron de Juan Villamayor y Jhon Gamboa, mientras que por los visitantes marcaron el mismo Jhon Gamboa en propia puerta y Harold Reina.

“El fuera de lugar tan grande, nadie habla del primer gol del Quindío, tengo la jugada y lo muestro: no hay falta, no había. La pitó, listo, llegó el gol y no hay problema. Seguimos. Hicimos dos goles bien. Después el fuera de lugar tan inmenso y la posición del línea, es impresionante. En el penal, porque reitero no hubo, pero si la ya lo pitó, ya se tiene que morir con esa, no se puede echar para atrás porque no hay VAR, es sencillo. En los videos están, y los tengo, cuando el preparador físico del Deportes Quindío se le acerca al árbitro asistente y le dice las cosas, nadie puede decir que estoy diciendo mentiras. Qué hace con un teléfono en la cancha.”

Jersson González denunció algo más grave aún que vivió durante la fase todos contra todos del primer semestre del Torneo BetPlay 2023. La situación se remonta a la época del director técnico como entrenador de las divisiones menores de América de Cali en uno de los encuentros del torneo nacional juvenil de la Federación Colombiana de Fútbol.

“Jugamos un partido contra Cortuluá y el cuatro árbitro armó un lío en el banco de nosotros. Resulta que ese árbitro es del Valle del Cauca y yo soy de Cali. Cuando yo estaba en las divisiones menores del América, que pitan horrible sea juvenil, prejuvenil, sub-20, es un desastre. Yo lo hablo como es, las cosas como son. Me quejé con la comisión del Valle del Cauca, no sé si los suspendieron o no”.

González sufrió la expulsión de su preparador físico en la visita a Cortuluá en el reciente torneo sin justa causa, según su relato. Esto como retaliación de una disputa personal que tuvo con el juez central. Justamente para el entrenador, el ego de los encargados de impartir justicia está sobreponiéndose a la hora de tomar decisión, razón por la cual el arbitraje se ve envuelto en tantas polémicas.

“Cuando tengo el partido en Yumbo, se me acerca el árbitro al oído y me amenaza. Me dice: ‘Te acordás cuando me fuiste a poner la queja, hoy vas a ver quién gana’. Cómo puede ser una cosa de esas y se armó un lío. Al amenazarme todo el mundo se le fue encima. ¿Qué hizo el árbitro? Sencillo, expulsó al preparador físico de nosotros, sin tener nada que ver. Ellos mismos pueden generar una catástrofe donde ese estadio esté lleno. Yo calmé a mis jugadores, los de ellos, la barra brava, los hinchas. Uno no sabe qué puede pasar”.